Tras un próspero 2022 repleto de conciertos, giras y presentaciones, la colombiana Karol G ha logrado dejar en alto a las mujeres con sus temas de empoderamiento, autoestima y superación publicada en distintas plataformas musicales. ¿Anunciará el hit del verano?

Recientemente, la intérprete de “Bichota” se posicionó como tendencia en redes sociales, pero no precisamente por el anuncio de una nueva colaboración o mensaje hacia el feminismo, sino más bien con un polémico pedido que hizo la famosa colombiana de 31 años a su familia para el día que ella muera.

Así es, pues según la cantante nacida en Medellín, su despedida terrenal deberá ser una fiesta para todas las personas que la quisieron y amaron en vida.

Karol G celebrará en febrero su cumpleaños número 32 (Foto: Karol G / Instagram)

Lejos de ser una reunión triste, nostálgica y sumamente típica, la ‘Bichota’ ansía que su círculo cercano pueda bailar, festejar, cantar y entonar las canciones que ella misma dejará programada antes del día de su fallecimiento.

De hecho, la exponente del género urbano señaló que existe hasta un orden en el que desea que coloquen las pistas el día que la velen y acompañen antes de ser enterrada.

“De ahora en adelante tengo una nueva petición para mi familia, hagan una fiesta en mi nombre cuando yo me muera, eso me parece muy top, voy a dejar un Playlist que se llame “para cuando yo me muera”, un playlist en el orden en el que yo quiero que la escuchen: que empiece arriba, luego que se ponga triste para que todos se desahoguen, entonces un par de cancioncitas rompecorazones, luego una, así como de salsita para cuando ya tengan que prender la luz”, comentó la ex novia de Anuel.

Al parecer, a la cantante colombiana no le aterra del todo la muerte (Foto: Michael Tran / AFP)

Como era de esperarse, las declaraciones de Karol resonaron en redes sociales, e incluso, se generaron opiniones encontradas respecto a la situación de la colombiana, pues aseguran que se encontraba muy joven para hablar de temas de la muerte y el más allá.

“Mi abuela hizo lo mismo, dejó playlist y todo. El resultado no fue el que ella esperó y hubo más llantos que bailes, pero lo intentó”, “llorando, tomando licor y bailando a lo Karol G”, “Cada quien pide lo que quiera para el día de su muerte y si eso desea ella que así sea” y “Nadie puede llorar en medio del dolor, que bobada esto”, fueron algunos de los comentarios más destacados.