Anuel AA ya ha olvidado a Karol G, o así lo demuestra con sus actos y sentimientos: el reggaetonero y rapero vive su romance y ahora matrimonio con Yailin La Más Viral a plenitud. No obstante, quienes no quieren dejar en el pasado a la popular “Bichota” parecen ser los fanáticos del intérprete de “Si tu me busca”. Así se lo hicieron sentir durante su última concierto en España.

Karol G y Anuel AA concluyeron su noviazgo en abril del 2021, tras ello el dominicano siguió con su vida personal y a los meses inició un romance con su compatriota Yailin, una influencer y también cantante, con quien se comprometió a inicios de este 2022 y el pasado mes de junio se casó.

Es decir, ya volteó la página de la cantautora de “Provenza”, algo que a la luz de los hechos no es tan así para sus fanáticos, quienes cada vez que pueden le recuerdan a Anuel AA que siguen prefiriendo a Karol G.

Esta foto y la leyenda "Feliz cumpleaños, mi reina. Te amo", fue la dedicatoria de Anuel a su esposa por su reciente cumpleaños (Foto: Anuel AA / instagram)

YAILIN LA MÁS VIRAL SUFRE HUMILLACIÓN EN CONCIERTO DE ANUEL AA

El cantante de “China” está de gira por Europa y en su presentación en España volvió a ser “trolleado” por su propio público. Esta vez cuando tenía al lado a su esposa, Yailin La Más Viral, quien el último 4 de julio cumplió apenas 20 añitos.

Anuel AA hizo subir a su pareja al escenario para hacerle pasar un momento romántico y de popularidad; sin embargo, no contaban con que sus seguidores terminarían dándole la contra.

“Muy bien, España, cuando diga ‘España’ todos van a gritar ‘Yailin’”, dijo el portorriqueño. “Está bien, España, ¿qué tal si le haces un poco de ruido a Yailin?”, agregó.

La respuesta fue un coro que repetía: “Karol G, Karol G”, por lo que el artista tuvo que disimular y hacer de cuenta que no oyó eso y terminó abrazando a su amada.

ANUEL AA SIGUEN ENGRIENDO A YAILIN LA MÁS VIRAL

La pareja de recién casados ya añadieron un integrante -y costoso- a su nueva familia. Se trata de un perro de 11 mil dólares. “Mira este demonio. Emma (Anuel) me compró este perro”, afirmó Yailin en un reciente video en donde presentaba a su nueva mascota. “11 mil por este perro, 11 mil y es terrible”, agregó la dominicana.

No cabe dudas que Anuel y su esposa intentan hacer caso omiso a las indirectas -y no tan directas- de quienes critican su unión y aseguran que Karol G vive en la memoria del celebs de Estados Unidos.