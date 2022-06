Las cámaras la siguen, y las redes son su hábitat favorito. La popular Karol G sigue generando portadas y acaparando medios cada vez que se pronuncia en público. Y es que la exnovia del cantante Anuel viene logrando éxitos musicales como “Provenza”, “Tusa” y “Mami”. No obstante, sus seguidores aplaudieron su más reciente acto que involucra a uno de sus “hijos”. ¿De qué se trata?

La cantante Karol G ha logrado uno de sus más grandes sueños la semana pasada cantando a lado de Anahí, intérprete de la aclamada serie “Rebelde”.

Un hito que se dio en tierras mexicanas y logró que todos los asistentes a su concierto saquen las mejores postales de este esperado encuentro.

Por ello, vale recordar que la felicidad de la “Bichota” viene siendo pan de cada día, en especial, en su casa, donde presume al “hijo” que tuvo durante sus días de noviazgo con Ovy On The Drums.

UN NUEVO HIJO

Recientemente, la intéprete de “Bichota” publicó vía redes sociales que su familia se hacía más extensa, lo cual trajo una tendencia masiva por parte de sus seguidores y fanáticos, quienes creían que estaba en la “dulce espera”.

No obstante, la colombiana publicó la fotografía de Otto, un can de raza pastor inglés y que fue regalado por su exnovio Ovy On The Drums. ¿No es una ternurita?

Y es que este animal de raza grande ha estado siempre presente con la ex novia de Anuel en los últimos 5 años.

FAMOSO EN REDES

Otto, como se llama el “hijo” de Karol, es un furor en redes sociales y cuenta ya con un gran fandom, además de una cuenta personal de más de 240 mil seguidores.

Vale precisar que uno de las novedades que surgieron en relación a ésta raza fue que en 2020 apenas nacieron 227 cachorros. Una cifra ínfima en relación a otras razas.

Y es que los canes del estilo “hijo” de Karol G también son conocidos como antiguos pastores ingleses, ya que provienen del cruce de diversos linajes del mastín inglés y el ovcharkam.