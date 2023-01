A puertas de cerrar el 2022, la cantante Karol G sorprendió a sus seguidores con un extenso y emotivo mensaje, donde recalcó que pasó por momentos difíciles durante el año que se va.

Aunque señaló que fue un año donde derramó algunas lágrimas, la cantante colombiana resaltó que aprendió en el camino.

“ Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste . Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, mas tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, dijo al inicio de su mensaje público.

“ Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares mas increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa que, ni cómo, ni cuando... Mañana será bonito”, añadió la celebridad.





Karol G y su mensaje por Año Nuevo. (Foto: @karolg).

Los seguidores de Karol G no fueron ajenos al mensaje de su artista favorita y recurrieron a la sección comentarios de la red social para dedicarle palabras de aliento. Mientras que otros cibernautas le “reprocharon” por decir que tuvo un mal año.

“¿Y este drama? Dios mío ahora el 2022 fue un difícil año, según ella donde supuestamente era una mujer superada y feliz. Aora no se quita ese anillo, ella quiere marketing”, fue el crudo comentario de un cibernauta.

Anuel AA: ‘Yailin la más viral’ protagoniza atrevido baile con su avanzado embarazo

Anuel AA y ‘Yailin la más viral’ viajaron hasta República Dominicana, tierra natal de la rapera, para grabar el video oficial de la canción “Del kilo”.

‘Yailin la más viral’ se mostró muy emocionada por reencontrarse con sus compatriotas y se animó a protagonizar un sexy baile con su esposo, pese a que ella está embarazada.

