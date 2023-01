Es la artista sudamericana musical de mejor presente y mayor proyección en la industria del entretenimiento. Por eso mismo, siempre sus fans están deseosos de saber qué opina Karol G sobre sus nuevos proyectos. En relación a esto, la colombiana descartó en una reciente entrevista colaborar eventualmente con la intérprete británica Adele.

La cantautora de música urbana, nacida en Medellín, afirmó tener varios referentes en la música actual, pero por más que hay admiración eso no quiere decir que vea posible trabajar juntos en una canción.

Ese es el caso de Adele. Así lo reveló en una entrevista con el periodista Chente Ydrach para la plataforma Amazon Music .

Está en la industria musical desde 2007 (Foto: Karol G / Instagram)

LA RAZÓN POR LA QUE KAROL G NO HARÍA UNA COLABORACIÓN CON ADELE

Karol G confesó que no grabaría con una artista como Adele debido a los distintos géneros musicales que tienen las dos. Sin embargo, la intérprete de “Provenza” remarcó que siente una gran admiración por la inglesa.

“He tenido oportunidades muy grandes de colaboraciones que yo simplemente he dicho que no porque siento que, aunque por más que me guste el artista…”, comenzó señalando.

“Por ejemplo, Adele es una reina. Adele es increíble, su música es de otro planeta, no va a pasar porque somos de estilos muy diferentes, pero poniendo un ejemplo, no encajaríamos en una misma canción”, expresó la celeb.

KAROL G ES TAMBIÉN FAN DE MICHAEL JACKSON

El caso de Adele no es el único pues, “La Bichota” considera que “yo admiro muchos artistas con los que no fluye o no se ve especial si colaboramos, entonces como que yo con las colaboraciones como que sí las pienso mucho, como que vayan a tener un sentido, que cuando pase sea algo como especial, no porque sí, que sea una buena canción o que por lo menos a mí me parezca una gran canción”.

En esa línea, la intérprete también afirmó que con Michael Jackson, el fallecido rey del pop, tampoco hubiera hecho un dúo, debido a que aseguró que este tipo de artistas no necesitan una colaboración porque pueden ser completamente exitosos ellos solos.