En los últimos años, Karol G se ha establecido como una de las más grandes artistas del género urbano de Latinoamérica. Gracias a sus presentaciones internacionales, el éxito de sus temas y la recepción de su última gira, la cantante colombiana goza de gran reconocimiento en la actualidad.

Así, la artista ha conseguido ser la protagonista de algunas colaboraciones memorables, como la famosa canción “Tusa”, que interpretó al lado de Nicki Minaj. Precisamente, la ‘Bichota’ reveló en una entrevista que tuvo la idea de hacer un remix del tema. ¿Las participantes en esta composición? Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, las integrantes de Blackpink.

Finalmente, como se sabe, no se pudo realizar el deseo de la artista. En ese sentido, en las siguientes líneas, conoce por qué la colaboración de la cantante Karol G con la agrupación femenina de Kpop, Blackpink, nunca se dio.

¿QUÉ DIJO KAROL G SOBRE BLACKPINK?

En una entrevista concedida a MTV en mayo del 2022, Karol G reveló que es una seguidora más de la exitosa agrupación Blackpink. Así, tras ser consultada sobre cuál era su canción favorita de un artista con el que le gustaría colaborar, ella escogió “How You Like That”, famoso tema de la banda femenina.

“Voy a elegir “How You Like That” de Blackpink. Yo amaría, amaría, amaría de verdad trabajar con Lisa de Blackpink. Si hubiera hecho un remix, lo habría hecho con Blackpink”, explicó la artista.

De esta manera, la artista reveló una inesperada colaboración que tenía planeada: Hacer el remix de “Tusa” junto a las chicas de la agrupación de Kpop. Sin duda, un trabajo que muy pocos se habrían imaginado.

¿POR QUÉ NUNCA SE DIO LA COLABORACIÓN ENTRE KAROL G Y BLACKPINK?

En definitiva, esta colaboración habría sido la ideal para la artista colombiana. Sin embargo, ¿cuál fue la razón por la que, finalmente, no se dio? Pues, la propia Karol G lo explicó durante la conversación: la pandemia de la COVID-19.

“Cuando lancé ‘Tusa’ con Nicki Minaj, en mi mente tenía un remix que nunca intentamos. No sé por qué. Si hubiera sacado el remix, lo habría hecho con BLACKPINK. Nunca lo intentamos debido al tema del COVID. Lo hablamos, pero ese realmente habría sido el remix de la vida”, narró la intérprete.

Desafortunadamente para la artista, estas circunstancias impidieron su deseo. No obstante, considerando el crecimiento de Karol G en el mercado internacional, así como las colaboraciones de la agrupación coreana con Lady Gaga, Selena Gomez y Cardi B, quizá en un futuro se dé el esperado encuentro. Por lo menos, se sabe que la colombiana es la más entusiasmada por esta unión.

La cantante colombiana explicó que la pandemia de la COVID-19 impidió su colaboración con BlackPink (Foto: Karol G / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA LA CANCIÓN “TUSA”?

El 7 de noviembre de 2019, Karol G lanzó una de sus canciones más exitosas: “Tusa”. Junto a Nicki Minaj, la artista la estrenó como el primer sencillo de su tercer álbum de estudio “KG0516″. Fue escrita por Keityn, Karol G y Minaj, y producida por Ovy On The Drums.

El tema le valió a Karol dos nominaciones en los Premios Grammy Latinos 2020, en las categorías de Mejor Canción y Mejor Grabación del Año. Además, logró llegar al 56° puesto en las listas de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua y Perú.

“Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga dizque pa’ matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar. Pero él la dejó en buzón ¿Será porque con otra está? ¿Fingiendo que a otra se puede amar?”, se oye en parte de la composición.