Nuevamente en la polémica y ahora por culpa tal vez de los propios internautas. Durante un live en Instagram que realizaba la conocida cantautora mexicana Ana Gabriel, un seguidor le consultó primero por la posible colaboración musical con Karol G y después otro le preguntó si estaría dispuesta a cantar con Yailin La Más Viral, actual esposa de Anuel AA, quien a su vez es exnovio de la “Bichota”. La respuesta de la “Diva de América” encendió la polémica. ¿Por qué? Ahora te explicamos.

La intérprete de Guamúchil se encontraba respondiendo las inquietudes de sus fanáticos a través de un “en vivo” en su cuenta de Instagram, fue en ese contexto que recibió la pregunta de si finalmente cantaría junto a Karol G en una nueva producción que viene trabajando la artista colombiana.

“Estoy tan ocupada y ella tiene tanta premura de entregar su proyecto que pues no se va a poder (cantar juntas). Desde este video le envió toda la suerte del mundo a ella, que ya la tiene, ¿verdad? Y agradecerle infinitamente por la invitación”, respondió Ana Gabriel.

La cantante de Medellín viene de ganar 9 categorías en los "Premios Tu Música Urbana 2022" (Foto: Karol G / Instagram)

ANA GABRIEL DIJO QUE NO CONOCÍA A YAILIN LA MÁS VIRAL

Segundos más tarde, otro usuario le consultó por Yailin La Más Viral, si estaría llana a grabar un tema con la actual esposa de Anuel AA. La respuesta de Ana Gabriel terminó generando revuelo y encendió la polémica en redes sociales.

“¿Cuándo vas a grabar con Yailin...?”, leyó la compositora de 66 años. “No sé quién es la Yailin... no sé quién es”, agregó la cantautora.

Inmediatamente en redes, los usuarios viralizaron la respuesta de la celebs mexicana y más de uno comentó que era una forma de burlarse del talento de la artista dominicana.

La dominicana se casó por civil con Anuel AA a inicios de junio en una ceremonia privada (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

ANA GABRIEL SE DISCULPA CON YAILIN LA MÁS VIRAL

Al día siguiente, y con la polémica suscitada, Ana Gabriel -que en diciembre cumplirá un año más de vida- publicó un video desde Estados Unidos en sus redes sociales en el que ofreció unas disculpas a Yailin La Más Viral, sus fanáticos, el pueblo de República Dominicana y a la vez dejó en claro que su comentario no fue con alguna mala intención, ya que no conocía de la existencia de la cantante.

“Llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo, algo que a mí en verdad no me preocupa, pero sí tengo cuatro motivos para hacer este video por primera y única vez tocando este tema”, comenzó diciendo la intérprete de “Quién como tú”.

“Primero, presentar mis respetos para la cantante Yailin, a quien dije que no la conocía y era verdad. Ahora sí la conozco porque me puse a investigar de quien se trataba. También presentar mis respetos para su familia, la cual me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mí y mi comentario, pero es una verdad, yo no conocía a Yailin. La tercera, para sus fans, para su público que la apoya y que me imagino que han de estar un poco tristes. Yo no negué a nadie, simplemente dije que no te conocía. Otra, para un país que me ama, para un país que amo y que es República Dominicana”, explicó.

Finalmente, la cantante de “Simplemente amigos” le deseó lo mejor de los éxitos: “Yailin, te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones, que tu carrera sea siempre un éxito”.