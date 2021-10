La cantante Karol Sevilla preocupó a sus seguidores tras revelar que, desde julio de este año, su salud se ha visto seriamente afectada, y que luego de una serie de estudios, los médicos le diagnosticaron una delicada enfermedad en el corazón.

“En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusual; tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos; a veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente”, explicó la intérprete de “Nadie te entiende” al programa Ventaneando.

Las posibles causas de su enfermedad:

Tras revelar que esta condición le ha provocado varios ingresos al hospital, la artista de 21 años de edad explicó cuáles serías las razones que originaron esta anomalía cardíaca.

“Tenían que ver con el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios, además de que no me alimentaba bien, entonces desde que pasó esto acudí con un entrenador, empecé a comer mejor, también comencé a darme mis tiempos, a relajarme más y a tratar de evitar el estrés”, añadió.

La actriz, reconocida por el protagónico en la serie de Disney Channel “Soy Luna”, también recalcó la importancia de realizarse chequeos médicos al primer síntoma que se presente.

“[Es importante] que si tu cuerpo te da una señal, tienes que hacerle caso. Esta vez no le hice caso. Ahora solamente es cuidarme y tratar de relajarme, porque en el momento en el que me empiezo a estresar, me empiezo a marear, a desmayar”, acotó la artista mexicana.

