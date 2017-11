Kate del Castillo: Actor César Bono confirma que actrices de Televisa ‘se venden’ [VIDEO y FOTOS]

Mientras aquí hay gran expectativa por el esperado encuentro Perú vs. Nueva Zelanda, en México las papas queman por las recientes acusaciones hacia la cadena Televisa.



Un gran revuelo causó esta semana Kate del Castillo al asegurar que Televisa prostituye a sus actrices a cambio de escalar en la industria del entretenimiento. Así lo aseguró la artista en su polémico documental de Netflix ‘El día que conocí a El Chapo’.

Después de estas fuertes declaraciones, la farándula mexicana se apresuró a criticar a Kate del Castillo. Una de sus principales detractoras fue la actriz Carmen Salinas, quien la llamó mentirosa y malagradecida y le recordó que su padre aún trabaja en Televisa.

‘Está trabajando tu papá ahí reina. No puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre porque es un gran actor, un gran señor. No puede ser que hables mal de la empresa que nos dio y nos dio y nos ha dado de comer a todos’, dijo Carmen Salinas sobre las declaraciones de Kate del Castillo.

#katedelcastillo💖💕💕💕😘😍 Una publicación compartida de @nayeliKdclover (@nayelikdclover) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 7:03 PST

Sin embargo, una reciente entrevista que brindó César Bono para el programa ‘De primera mano’, siguió sembrando las dudas sobre la polémica forma de trabajar de Televisa. Aunque el actor no metió directamente a la televisora en el debate, sí se refirió a algunas actrices que realizan este tipo de prácticas.

‘Yo nunca he visto a una actriz cobrando un dinero. Que haya un catálogo, no es cierto’, dijo el actor sobre las polémicas declaraciones de Kate del Castillo acerca de la casa que le abrió las puertas al mundo del espectáculo.

‘Que las actrices se venden, habrá una que otra, no dudo que alguna actriz se haya metido con un productor. Pero de ahí a que sea el único medio de escalar, no’, agregó el actor.

Por otro lado, sí reconoció con base en su experiencia que hay colegas suyos que no dudan ni tienen ningún reparo en acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo. ‘He visto señores aventando el perro. Sí he visto, pero si voltean las actrices y les dicen que no, ningún hombre llega hasta donde no quiera la mujer’, aseguró César Bono.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.