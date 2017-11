Kate del Castillo le contesta a Carmen Salinas sobre ‘redes de prostitución’ en Televisa [VIDEO y FOTOS]

Kate del Castillo generó mucha polémica recientemente por su documental de Netflix ‘El día que conocí al Chapo’. Allí, la actriz reveló decenas de secretos que dejaron atónitos a sus miles de seguidores en el mundo.

Una de las revelaciones que más controversia causó fue una que acusaba a Televisa de ofrecer a sus actrices como prostitutas. Según la declaración de Kate del Castillo, la cadena televisora utilizaba a sus jóvenes estrellas para atraer publicistas a cambio de favores sexuales.

Una vez que detonó la bomba, varias celebridades de la farándula mexicana se apresuraron criticar a Kate del Castillo. Es así que la conocida actriz Carmen Salinas no dudó en tildarla de ‘malagradecida’ y ‘mentirosa’.

‘Iban los patrocinadores con sus hijas o con los hijos. Iban los productores de los programas, los publicistas y era una reunión donde nos reuníamos todos. Quién sabe en qué televisora trabajaría ella’, aseguró sobre las acusaciones de Kate del Castillo.

En esa misma línea le recriminó que se haya atrevido a decir eso si es que su propio padre aún trabaja en Televisa. ‘Está trabajando tu papá ahí reina. No puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre porque es un gran actor, un gran señor. No puede ser que hables mal de la empresa que nos dio y nos dio y nos ha dado de comer a todos’.

Y ahora finalmente Kate del Castillo le contestó a Carmen Salinas. En una entrevista con su propia hermana en Estados Unidos, la actriz aseguró que jamás habló de ‘red de prostitución’ y que ‘Carmelita es una mitotera’.

Verónica también le preguntó a su hermana sobre las polémicas denuncias de acoso y abuso sexual que vienen remeciendo Hollywood. ‘¿Fuiste alguna vez acosada o discriminada en Hollywood?’, le consultó la conductora.

‘La verdad no. Tal vez un poco de sexismo porque en todos los personajes de latinas te sexualizan’, respondió Kate del Castillo. “La onda no es estereotiparte de una manera súper tonta de ‘ay no puedes traer el pelo güero, tienes que tenerlo morena’”, agregó.

