Kate del Castillo generó tremendo revuelo con su documental de NetflixCuando conocí al Chapo. Y es que allí se refirió a polémicos temas, entre su tan comentado encuentro con el capo de la droga y las experiencias por las que tuvo que pasar durante su carrera como actriz.

Precisamente este último punto es que más controversia ha creado luego de que Kate del Castillo denunciara que Televisa ofrece a sus actrices como prostitutas. Como era de esperar, varios actores de renombre salieron a criticarla, como es el caso de la popular Carmen Salinas quien la tildó de ‘malagradecida’ y ‘mentirosa’.

Sin embargo, también han aparecido artistas que se atrevieron a confirmar lo dicho por Kate del Castillo. Una de ellas es la ex RBD Dulce María, quien no dudó en contar su experiencia como actriz, la misma que inició a muy corta edad.

‘Yo empecé a los cinco años pero mi mamá estuvo pegada conmigo todo el tiempo hasta los 18, entonces realmente nunca estuve ahí. Pero eso pasa, desgraciadamente, en este medio y en muchas partes y tiene mucho que ver con que tú también te prestes’, aseguró la ex RBD sobre las revelaciones de Kate del Castillo.

‘Es muy triste. Este tipo de cosas sí pasan pero depende de ti, de que tú también aceptes o no, y yo como que nunca doy pie a eso y yo voy por el camino a veces más largo, pero por el camino de la integridad’, añadió Dulce María.

Otro de los actores que respaldó lo dicho por Kate del Castillo fue César Bono. El comediante aseguró que hay algunas actrices que se venden. ‘Que las actrices se venden, habrá una que otra, no dudo que alguna actriz se haya metido con un productor. Pero de ahí a que sea el único medio de escalar, no’, afirmó.

Asimismo reveló que tiene colegas que no tienes reparos en acosar sexualmente a las actrices. ‘He visto señores aventando el perro. Sí he visto, pero si voltean las actrices y les dicen que no, ningún hombre llega hasta donde no quiera la mujer’, aseguró.

