Esta semana la Fiscalía de México archivó de manera definitiva la investigación contra Kate del Castillo por sus vínculos con el polémico narcotraficante El Chapo Guzmán. Y es que la conocida actriz se reunió con el capo de la droga mientras este estaba prófugo de la justicia tras escapar de una prisión de máxima seguridad.

Mucho se especuló sobre la relación entre Kate del Castillo y El Chapo. Al margen del encuentro que tuvieron junto a Sean Penn, la Procuraduría de México ahondó en el tema de lavado de activos ya que sospechaban que la actriz habría recibido dinero del narco para financiar su marca de tequila y una película de su vida.

Sin embargo, ahora todo ello parece haber quedado atrás después de que archivaran la investigación. A pesar de ello, Kate del Castillo se niega a regresar a su país si antes el gobierno de turno, liderado por el presidente Enrique Peña Nieto, no sale del poder.

Es quizá por esta razón que accedió a una entrevista con su hermana, la periodista Verónica del Castillo, en Estados Unidos. Allí, Kate del Castillo se abrió completamente y hasta reveló algunos secretos que no confesó en su documental de Netflix ‘El día que conocí al Chapo’.

Entre sus confesiones que más revuelo han causado están las que tienen que ver precisamente con todo lo relacionado a su encuentro con El Chapo. Es así que reveló que un banco estadounidense rechazó su dinero. ‘¿Cuándo has visto que corran a alguien de su banco? A mí’, dijo Kate del Castillo entre risas.

Asimismo confesó que El Chapo le agradeció su estancia en México y la calificó como ‘una de las mejores horas de su vida’. En ese sentido, aseguró que no era un hombre violento y fue más bien muy respetuoso mientras ella estuvo junto a él y Sean Penn en su refugio.

Finalmente habló del famoso actor Sean Penn y dijo que ‘le quedó debiendo dinero’. ‘El dinero ya no importa. Me debe la vida’, dijo Kate del Castillo en la entrevista con su hermana. Asimismo se refirió a la relación fugaz que mantuvieron y confesó si ‘valió o no la pena’.

La entrevista de Kate del Castillo a manos de su hermana Verónica se llevó a cabo gracias a Telemundo y saldrá en exclusiva para el programa Suelta La Sopa. Es así que el show ha anunciado que a lo largo de la semana irán difundiendo más fragmentos de la polémica conversación.

