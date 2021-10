Pese a que han pasado más de 5 años, aún sigue intacto el polémico encuentro que protagonizó la famosa actriz Kate del Castillo y el estadounidense Sean Penn con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Hoy en día, la vida de Kate ha dado un giro de 180 grados y se encuentra en el Perú grabando escenas de la Reina del Sur.

¿Cómo fue el encuentro de Kate con ‘El Chapo’? En el 2015, la actriz mexicana acudió al escondite del narcotraficante para entrevistarlo junto al famoso Sean Penn. Pese a que Guzmán estaba prófugo de la justicia luego de escaparse de una cárcel de máxima seguridad, Kate se encontró con él de manera clandestina.

Según la Procuraduría General de la República de México, en agosto del 2014, el criminal Joaquín Guzmán Loera ordenó que sus abogados busquen a Kate del Castillo para ayudarlo a grabar una película autobiográfica. A raíz de ello, la actriz se empieza a comunicar con el narco a través de cartas.

EL ENCUENTRO DE KATE DEL CASTILLO Y ‘EL CHAPO’

La reunión que sostuvo la conocida ‘Teresa Mendoza’ con ‘El Chapo’ se dio en octubre del 2015, y para enero del 2016 el narcotraficante fue capturado, gracias a los hilos que entabló la actriz Kate. La entrevista fue publicada como exclusiva por la revista Rolling Stones por el actor Sean Penn y sin el consentimiento de la mexicana.

En su momento, Del Castillo acusó a Penn de haber inventado parte de la historia y que además, la traicionó y la puso en peligro a ella y su familia. “Me uso de carnaza [para atraer a El Chapo] y nunca me protegió”, sostuvo.

Varios años después de este encuentro, Kate contó más detalles al programa Red Table Talk: The Estefans y confesó el miedo que sintió cuando estuvo en la clandestinidad de ‘El Chapo’.

“Me dijo, “amiga, creo que necesitas ir a dormir”. Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso. Y sabes algo, él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara, qué podía hacer yo”, reveló.

Al momento de su despedida, pues ‘El Chapo’ no volvería a ver jamás a Kate ni a Sean, la actriz le propuso hacer caridad con la película que proyectarían sobre la vida del líder del Cártel de Sinaloa.

“Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad”, le dijo Del Castillo al narcotraficante.

Si bien Kate confesó que tuvo miedo que Joaquín la asesinara tras esa propuesta, esto no fue así y reveló que respondió de la mejor manera.

“Entonces me miró con sus grandes y poderosos ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo “me voy”. Entonces se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”, contó.

KATE DEL CASTILLO FUE PERSEGUIDA POR EL GOBIERNO

La hija del reconocido actor mexicano Eric del Castillo no pudo pisar su país por varios años tras la entrevista clandestina que tuvo con ‘El Chapo’. Kate del Castillo fue perseguida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012 - 2018).

Las autoridades mexicanas consideraron como una traición este encuentro, pues buscaban a Joaquín Guzmán por cielo, mar y tierra tras su fuga. Kate fue investigada por el presunto delito del lavado de dinero, sin embargo, nunca se presentó cargo alguno.

“No sé por qué esa cacería tan terrible hacia mí. Me he preguntado todo, por qué el ataque tan fuerte. No sé, a la mejor esa es una de ellas”, dijo en ese entonces.