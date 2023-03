Kate del Castillo se reafirmó en su decisión de no ser madre y dio unas polémicas declaraciones sobre la mujer y la maternidad en el podcast de Chiquis Rivera, ‘Chiquis and Child’, las cuales han causado mucho revuelo.

Y es que a pesar que las declaraciones de la actriz, que acaba de cumplir 50 años, son de hace cuatro meses, han cobrado relevancia pues ha referido que ser madre no es una obligación y las mujeres no deben sentirse presionadas a serlo porque es lo que la sociedad espera de ellas.

“Nunca quise hijos y porque se va a oír mal. Tú eres dueña de tu vida y puedes hacer lo que te da la gana, no lo que los demás quieren que tú hagas. Nunca me llamó la atención, es mucha responsabilidad. Yo soy actriz, que critiquen mi trabajo no a mi”, dijo Kate del Castillo en un inicio.

“Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, reveló y se reafirmo en su pensamiento de que las mujeres “son más que un cuerpo reproductivo”.

“No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”, precisó, al tiempo que aclaró: “A lo mejor hoy no quiero y mañana sí (ser madre) ¿Cuál es el problema? Lo más importante es ser sincera contigo y lo demás no le importa a nadie”

“Egoísta no está en mi vocabulario, está en una connotación negativa porque así es la sociedad, pero a mí me parece que es lo más hermoso que hay: Tienes que ponerte tú en primer lugar, amarnos primero a nosotros y luego proveer a los demás”, finalizó respecto al tema.