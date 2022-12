Saltó a la fama de la industria del entretenimiento en la década de los 90, con “Titanic” (1997), y dos décadas más tarde se mantiene vigente: Kate Winslet, actriz que forma parte del elenco de “Avatar: the way of the water” -que acaba de estrenarse-, afirma que el siempre creer en uno mismo ha sido fundamental para seguir demostrando su talento frente a cámaras a pesar del paso de los años. Precisamente este comentario ha hecho que más de un seguidor se pregunte por la edad de la artista.

La actriz, natural de Reading, Reino Unido, comenzó su vida artística en 1991 y 31 años después continúa haciendo lo que le gusta . Este 2022 estrena dos cintas: la primera, la más mediática, es la secuela de “Avatar”.

La segunda es “I am Ruth”, la cinta en la que comparte créditos con su hija Mia Threapleton, quien nació en 2000 y es fruto de su primer matrimonio, con Jim Threapleton.

KATE WINSLET Y EL CONSEJO A LAS MUJERES PARA AFRONTAR EL PASO DE LOS AÑOS

Windslet considera que a medida que pasan los años, los cambios físicos pueden ser vistos como negativos, pero los que ocurren a nivel emocional y personal son muy positivos.

“Nos volvemos más mujer, más poderosas, más sexys. Crecemos más en nosotras mismas. Tenemos la oportunidad de hablar y decir lo que pensamos y no tener miedo de lo que la gente piense de nosotros. No me importa tanto cómo nos vemos, creo que es asombroso. ¡Vamos, chicas! Estemos en nuestro poder”, señaló en una entrevista con Emma Barnett para el programa de radio “Woman’s Hour”.

En ese sentido, la celeb señaló que la importancia de un equilibrio y una sana alimentación es parte de ello, pues ayuda a mejorar el aspecto de la piel y retrasar los signos del envejecimiento; sin embargo, esto no lo detiene, por lo que lo más sabio es dejar de preocuparse por la apariencia física.

“Claro, podemos hacer cosas para apoyar nuestra salud y nuestra piel para sentirnos un poco mejor y hacer que duremos un poco más, pero para mí, se trata de que la belleza venga desde dentro y no esa tan autocrítico, es un gran problema”, explicó la británica.

Junto al elenco principal de la película que dirige James Cameron (Foto: AFP)

¿QUÉ EDAD TIENE KATE WINSLET?

Frente a estas declaraciones, varios internautas empezaron a consultar la edad de la famosa actriz. La respuesta es 47 años, edad que cumplió el 5 de octubre pasado.