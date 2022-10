Katy Perry se encuentra envuelta en una polémica luego de su concierto desarrollado en Las Vegas. Y es que cuando todos se deleitaban con la interpretación de la cantante, las cámaras de miles de internautas comenzaron a enfocar el rostro de la estadounidense y notaron un extraño suceso en uno de sus párpados. ¿Qué pasó?

No cabe duda de que Katy Perry sigue dejando huella en todas las ciudades que visita, pues, además de ser una de las artistas más escuchadas en Spotify y Youtube, la intérprete de “The One That Got Away” suele dar todo de ella en los escenarios. Sin embargo, su desgastante agenda le estaría jugando una mala pasada.

Durante su última presentación en Las Vegas, la ex novia de Orlando Bloom alertó a sus miles de seguidores en las redes sociales luego de que uno de sus párpados comenzara a quedarse pegado en la zona superior. Tal momento fue captado por las cámaras de los asistentes.

La cantante asustó a todos sus seguidores por peculiar gesto (Foto: Katy Perry / Instagram)

Pero la cosa no acaba ahí, pues en tal clip audiovisual se evidencia que la famosa intenta reanimar su párpado con sus propias manos, pero este se vuelve a desplomar. Tras unos segundos, todos vuelve a la normalidad y Katy regresa a su show en la ciudad de Estados Unidos.

No obstante, tal suceso impacientó a muchos de sus seguidores y fanáticos, quienes comenzaron a teorizar de que la cantante estaría padeciendo una enfermedad de parálisis facial o cerebral. Si bien hasta la fecha no hay nada oficial, diversos portales especializados indican que tal anomalía podría tratarse de un blefaroespasmo. ¿Qué es exactamente? Aquí en Trome te lo contamos.

¿QUÉ SIGNIFICA BLEFAROESPASMO?

Si bien todos creen que el blefaroespasmo es una patología o anomalía, lo cierto es que en realidad se trata de una contracción de manera involuntaria que presentan los músculos circundantes al ojo. Tal movimiento del párpado superior suele durar unos cuántos segundos, y suele repetirse sin darnos cuenta.

Una de las causas más comunes es el estrés y la ansiedad del cuerpo, algo de lo que Katy Perry no ha sido esquiva a pesar de su don de superestrella musical. Eso sí, en caso tal proceso sea sumamente repetitivo, lo más recomendable es acudir a un experto en enfermedades oculares o neurológicas.