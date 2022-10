Kerem Bürsin y Hande Erçel mantuvieron una mediática relación sentimental durante un año, compartiendo grandes momentos en sus redes sociales, coincidiendo con su trabajo en la telenovela turca “Love Is in the Air”. El amor de la telenovela turca también parecía eterno en la vida real, pero su ruptura se habría dado a inicios de 2022, de acuerdo a la prensa turca. De ese amor quedó el cariño de Kerem por la familia de Hande, en especial por la pequeña Mavi.

La pareja de actores siempre solía aparecer junto a la sobrina de Erçel, quien forjó una sólida amistad con el galán turco. Un vínculo que se ha mantenido hasta la actualidad, pese a las diferencias emocionales entre los intérpretes.

Los fans y la prensa turca, además, se han emocionado recientemente por el acercamiento que Bürsin habría tenido en la familia de su expareja, haciendo sonar los tambores de una posible reconciliación. Sin embargo, aunque no se puede descartar esto, el tema va por otro camino.

Se trata de un momento triste, en realidad, para la celebridad turca por la importante amistad que tiene con Mavi. Conoce aquí uno de los motivos que ha hecho que Kerem Bürsin ingrese al círculo más personal de Hande para estar cerca de la sobrina de la actriz.

Hande Erçel cargando a su sobrina Mavi (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN SE PREOCUPA MUCHO POR MAVI, LA SOBRINA DE HANDE ERÇEL?

Kerem Bürsin se encariñó con Mavi durante el año que estuvo junto a Hande Erçel, un vínculo que se habría mantenido hasta después del término de la relación entre los actores. Una muestra son los reportes de la prensa turca de que el galán turco se acercó a la familia de Hande con un ramo de flores para la niña.

¿Por qué hizo esto? No fue para reconquistar a su coprotagonista de “Love Is in the Air”, sino que habría sido para la niña de dos años y medio, ya que lamentablemente ha sido diagnosticada con cáncer, según la información de los medios de comunicación de dicho país.

Bürsin se dio un lugar en su apretada agenda, dejando atrás el pasado romántico que tuvo con Hande Erçel, para visitar a quien se convirtió en una de las personas más importantes en los últimos años, y así darle su apoyo en el terrible momento que está pasando la pequeña Mavi.

Kerem Bürsin triste y pensativo en la telenovela "En el corazón de la ciudad" (Foto: Ay Yapım)

