Kerem Bürsin es uno de los galanes turcos más famosos de los últimos tiempos. Y es que su participación en producciones como “Zeynep: buscando a su padre” y “Love Is in the Air” han permitido que su popularidad incremente en varios países. Pero lo que pocos conocen es que tiene una hermana llamada Melis que radica en Canadá y es una profesional en la fotografía.

El actor Kerem Bürsin se hizo muy conocido a nivel internacional con la telenovela “Love Is in the Air” donde participó al lado de Hande Erçel con quien, durante algunos meses, mantuvo una relación sentimental que fue muy comentada en todo el mundo.

Tras ello, al actor se le vio en España disfrutando de unas vacaciones al lado de sus familiares y visitando amigos. Asimismo, en el ámbito personal, el artista se lleva muy bien con su hermana Melis.

Los fans del galán turco han inundado las redes sociales con comentarios positivos respecto a los hermanos Bürsin, aunque han resaltado que, pese a llevar la misma sangre, no se parecen mucho.

¿QUIÉN ES MELIS BÜRSIN?

Melis Bürsin nació en 1984 en Estambul (Turquía). Actualmente, tiene 38 años de edad y destaca por ser una reconocida fotógrafa y escritora.

De acuerdo al portal Crush news, la joven estudió fotografía e historia del arte italiano en la Universidad de Georgia Cortona, ubicada en Italia.

Pero eso no fue todo, pues sus ganas de estudiar la llevaron a la Universidad de Columbia (Nueva York) donde profundizó sus conocimientos en fotografía.

Al igual que su hermano, durante varios años de su vida, ha vivido en varios países. Actualmente, reside en Montreal (Canadá) junto a su pequeño hijo.

Melis Bürsin es amante de las fotografías (Foto: Melis Bürsin/Instagram)

FICHA PERSONAL DE MELIS BÜRSIN

Nombre : Melis Bürsin

: Melis Bürsin Año de nacimiento : 1984

: 1984 Lugar de nacimiento : Estambul (Turquía)

: Estambul (Turquía) Edad: 38 años

38 años Nacionalidad : turca

: turca Profesión: fotógrafa, escritora

Melis Bürsin en su hogar (Foto: Melis Bürsin/Instagram)

¿EN QUÉ HA TRABAJADO MELIS BÜRSIN?

Según el citado medio, la joven Melis Bürsin trabajó, en su momento, como fotógrafa en compañías como “Vogue” e “InStyle”.

Eso no ha sido todo, pues también fue parte de la productora “Braveborn”, de propiedad de su hermano.

FUE BECADA PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO

Melis Bürsin es una joven apasionada por la fotografía y fue becada para estudiar en el extranjero. Así lo indicó mediante una entrevista a Crush News.

“Después de graduarme recibí una beca de viaje para fotografiar al extranjero, terminé yendo a Malasia y Turquía donde filmé y fotografié durante un año. Esto me dio la oportunidad de tener varias exposiciones en los Estados Unidos y de trabajar para fotógrafos comerciales donde adquirí una valiosa experiencia en moda y prácticas editoriales”, expresó.

Melis Bürsin junto a su familia (Foto: Melis Bürsin/Instagram)

MELIS BÜRSIN PUBLICÓ UN LIBRO PARA NIÑOS

Melis Bürsin publicó un libro llamado “The Banana Tree” (El banano), el cual fue publicado el 16 de febrero de 2021.

Este libro está escrito en idioma inglés y está diseñado para el público infantil. Según su página lulu.com, el ejemplar relata la historia de los hermanos Momo y Carrot que durante su travesía ayudarán a los orangutanes a recuperar su hogar.

Melis Bürsin es una destacada fotógrafa (Foto: Melis Bürsin/Instagram)

FOTOS EN INSTAGRAM DE MELIS BÜRSIN

Melis Bürsin (Foto: Melis Bürsin/Instagram)

Melis Bürsin (Foto: Melis Bürsin/Instagram)