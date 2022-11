¿La reconciliación está en el aire? Al parecer la enfermedad de la pequeña Mavi, la sobrina de Hande Erçel, ha unido a la actriz con Kerem Bürsin. Los protagonistas de “Love Is in the Air” han sido visto juntos en una cafetería, pese a que terminaron de forma abrupta su relación a comienzos del 2022 y hasta dejaron de seguirse en Instagram y borraron sus fotos. ¿Se escribirá un nuevo capítulo en esta historia de amor?

Los actores se conocieron y enamoraron durante las grabaciones de la telenovela turca que los lanzó a la fama internacional. El romance se hizo público en abril del 2021, tras ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas, y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Sin embargo, la pareja terminó su relación a finales de enero del 2022, en medio de muchas especulaciones.

Hande Erçel y Kerem Bürsin figuran entre los personajes más queridos de la farándula otomana y su reconciliación emocionaría a sus millones de seguidores, que están atentos cada paso en la vida de los actores y su posible acercamiento.

Hande Erçel y Kerem Bürsin, en una imagen en Maldivas que confirmó su relación (Foto: Hande Erçel)

¿CÓMO FUE EL REEENCUENTRO DE KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL?

Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron un primer acercamiento con motivo del cáncer que sufre Mavi, la sobrina de la actriz y que era conocida, además, como la engreída del galán de telenovelas.

La situación permitió que los histriones limaran asperezas y se apoyaran. Con el paso de los días, han sido vistos en diversos lugares del centro de Estambul e incluso tomando café tranquilamente en un Starbucks.

El periodista turco Bilal Özcan publicó unas fotografías donde, aparentemente, la pareja estaba en el Starbucks de Acarloft. La imagen fue tomada el 23 de octubre, a las 10 de mañana.

Luego de tomar el café, subieron al auto y se fueron. En todo momento, Kerem y Hande intentaron evitar ser vistos, incluso el actor usaba una capucha gris para no ser reconocido.

La prensa turca, además, menciona que Bürsin se mostró esquivo al ser preguntado sobre su posible reconciliación con Erçel. “No quiero entrar en ese tema ahora”, dijo cuando salía de un evento en Estambul. Su ambigüa respuesta hace pensar le están dando una nueva oportunidad a su amor.

¿CÓMO FUE EL PRIMER ACERCAMIENTO ENTRE KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL?

Según el medio turco haberlerankara.com, Kerem Bürsin habría cogido el primer avión rumbo a Estambul para encontrarse con Hande Erçel, luego de que se diera conocer que la sobrina de la actriz turca, Mavi, tiene cáncer.

El protagonista de “Love Is in the Air” acudió al encuentro con Hande Erçel con un ramo de flores para hacer las paces. En las redes sociales, los fans de los recordados protagonistas de “Love Is in the Air” afirman que sí existe una reconciliación gracias a Mavi.

Además, muchos destacan que han vuelto y que el actor turco es el hombro en quien se apoya Erçel en esta difícil situación familiar.