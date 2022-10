A mediados de 2022, Kerem Bürsin empezó a visitar más seguido España, y aunque en principio se creía que se trataba de una forma de alejarse de todo tras su rompimiento con Hande Erçel, tiempo después se supo que se trataba de trabajo. Proyecto que durante meses se mantuvo en secreto, pero que ahora ya se ha materializado.

Vale decir que el actor turco comenzó una relación amical con Antonio Banderas, con quien fue visto en repetidas ocasiones, mientras intentaba olvidar la relación con su compañera de reparto en “Love Is in the Air”. Hoy, ha salido a la luz que ambos, más el actor Álvaro Morte (“La casa de papel”), podrían ser parte de un proyecto.

Bürsin ha conseguido hacerse un lugar importante en el mundo de la actuación, convirtiéndose en unos de los rostros más aclamados de la pequeña pantalla, tanto en Turquía, como en otros países como España; precisamente, en este país es donde el actor turco empezaría un nuevo proyecto. ¿De qué se trata?

Kerem Bürsin se abre a nuevo horizontes (Foto: Olyverso)

¿EL PROYECTO DE KEREM BÜRSIN EN ESPAÑA SERÁ CON ANTONIO BANDERAS Y ÁLVARO MORTE?

El protagonista de “Love is in the air” ya ha comenzado su nuevo proyecto “Lemi, An Unusual Story”, un cortometraje en el que podrían aparecer Álvaro Morte y Antonio Banderas, según han dado a conocer los medios de su país.

Kerem Bürsin es emprendedor por naturaleza y entre otras aventuras ha montado una productora audiovisual propia llamada Braveborn. Su trabajo como productor es muy conocido, pues ha estrenado varios formatos, entre ellos, la serie “Inmortals” para Netflix. Pero los trabajos del actor turco no se quedan ahí. Ahora, el nuevo proyecto de Bürsin será un cortometraje llamado “Lemi”.

A parte de ejercer como productor, Bursin será el guionista y protagonista del cortometraje en el que también participarán rostros conocidos de Turquía. Ebrar Alya Demirbilek (“Hercai”) sería la hija del protagonista y el director será Osman Kaya (“Vlad el empalador”).

Kerem Bürsin como Ali Smith, el protagonista de "En el corazón de la ciudad" (Foto: Ay Yapım)

La participación de Antonio Banderas y Álvaro Morte

No solo estrellas turcas trabajarán junto a Bürsin, pues parece que también actores de renombre europeos tendrán un pequeño papel en el proyecto. Aunque todavía no se ha confirmado, medios turcos muy cercanos al actor aseguran que hay muchas posibilidades de que aparezcan Antonio Banderas y Álvaro Morte.

De hecho, la información tiene sentidos, pues el actor turco ha mantenido varias reuniones con ambos en sus visitas a España. Son pocos los detalles acerca de este nuevo proyecto y si la información es cierta, pero no hay duda que los fans españoles de Bürsin estarían contentos con ver a Morte y Banderas trabajar con su querido ídolo. Solo el tiempo lo dirá.