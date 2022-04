Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel terminaron su relación, el actor turco ha sido relacionado con una serie de mujeres famosas, incluso se había especulado que regresó con su ex. Lo cierto es que el galán está disfrutando su soltería y ahora último lo vimos pasar un momento con su nuevo amigo, Antonio Banderas. Sin embargo, Bürsin siendo vinculado con bellas actrices, entre ellas la peruana Stephanie Cayo.

La actriz Stephanie Cayo mantuvo una relación de varios meses con el actor español Maxi Iglesias, con quien empezó su noviazgo al poco tiempo de haberse separado. Cayo e Iglesias protagonizaron la película de Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Sin embargo, decidieron tomar caminos separados y allí iniciaron los rumores de un posible acercamiento con Kerem Bürsin. Pero, ¿por qué fueron relacionados?

Los rumores nacieron a raíz del final de la relación de Stephanie Cayo con Maxi Iglesias. La prensa española abordó a la intérprete peruana tras las especulaciones que se hicieron públicas sobre que ella y el actor turco podrían tener algo más que una amistad. ¿Qué se dijo al respecto?

Varios medios internacionales vincularon a Stephanie Cayo con el galán turco Kerem Bürsin (Foto: @unlunar / @thebursin)

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN FUE RELACIONADO CON STEPHANIE CAYO?

Stephanie Cayo se ha mostrado sincera y ha hablado sin tapujos de sus exparejas, pero lo que no ha querido confirmar ha sido sobre su comenzó una relación con Kerem Bürsin, y se ha limitado a comentar que eso era un tema privado y que de momento prefiere dejarlo ahí.

Sin embargo, la intérprete volvió a ser cuestionada sobre el tema y esta vez dio más pistas sobre ello. Públicamente, Cayo ha revelado que sí ha conocido al actor turco, y aseguró que es “un gran tipo”.

“Todavía no lo conozco mucho. Entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien”, explicó la peruana. Lo que sí ha confirmado es que es “muy guapo”.

Por su parte, Kerem Bürsin no se ha pronunciado sobre los rumores. Y, por el contrario, se ha dedicado a disfrutar su tiempo a solas, viendo futuros proyectos. Por ello ha viajado las últimas semanas a España, donde además de estrechar su relación de amistad con Antonio Banderas, parece que iniciará pronto una producción cuya trama se desarrolla entre España y Turquía.