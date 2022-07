¿Qué pasó con Kerem Bürsin y Hande Erçel? Tras ser la pareja favorita del público, mientras protagonizaban la telenovela “Love Is in the Air”, los actores se separaron en medio de eliminaciones en Instagram, indirectas y un vertiginoso impacto mediático. Sin embargo, después de casi siete meses de que trascendió la noticia de su ruptura, Bürsin ha roto su silencio al mencionar directamente a Hande.

Cuando la prensa otomana deslizó versiones de fuentes cercanas a la pareja, dando a entender que la ruptura era inevitable, muchos seguidores de la pareja, además de tener el corazón roto, buscaron respuestas en sus publicaciones en redes sociales.

Por supuesto que los actores evitaron, sobre todo al comienzo de los entredichos, hacer alguna manifestación pública. Lo que sí no pudieron evitar es que sus fans se dieran cuenta de que ya no se seguían en Instagram y que sus fotos juntos, las que no compartían como estrellas de la novela, iban desapareciendo de sus feed.

Después de cientos de especulaciones, Kerem Bürsin por fin se ha pronunciado sobre su expareja y lo ha hecho de manera potente. Conoce aquí lo que ha dicho la estrella turca y por qué esto también ha sido tomado como un indicio de una posible reconciliación.

La pareja vestida de novios durante el rodaje de "Love Is in the Air" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUÉ DIJO KEREM BÜRSIN DE HANDE ERÇEL, TRAS SU RUPTURA?

Kerem Bürsin criticó a las personas que hacen comentarios en contra de las mujeres y, particularmente, denigrando a Hande Erçel, su expareja y coprotagonista de “Love Is in the Air”, la comedia romántica que los llevó a la fama y también al amor.

El galán turco, de esta manera, aludió directamente a su exnovia después de siete meses de que aparecieran los trascendidos de su ruptura tras un año de noviazgo. Y lo hizo ante la pregunta de una seguidora que le interrogó sobre su parecer de este tipo de comentarios en redes sociales.

“Creo que cualquiera, sea fan o no, que haga comentarios de odio hacia las mujeres incluida Hande, es un comportamiento que no tolero ni toleraré nunca. Cuando veo este tipo de basura, les escribo pidiendo que paren. No necesitamos odio en este mundo”, manifestó la celebridad en su cuenta oficial en Instagram.

Los actores, juntos, durante una escena de la famosa comedia romántica (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL SE RECONCILIARON?

Después de los comentarios de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, los seguidores de la pareja se han ilusionado con una posible reconciliación entre los protagonistas de “Love Is in the Air”. Lo cierto es que tienen motivos para pensar en que vuelvan a ser novios. Hande ha dejado de ser relacionada con otros galanes y Kerem, de manera inusual, la ha defendido en redes sociales. ¿Será que vuelven al amor?

Kerem Bürsin, vestido con traje, en una fotografía para sus redes sociales (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR” DE MANERA ONLINE?

La serie de televisión “Love Is in the Air”, tras su emisión en Divinity de España, también está disponible en la plataforma de streaming Mitele PLUS. Además, la famosa telenovela turca ha llegado al catálogo de HBO Max con el título de “¿Será que es amor?”.