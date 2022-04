¿Kerem Bürsin sigue soltero? Luego de acabar su relación con Hande Erçel, a quien conoció cuando grababan la exitosa telenovela “Love is in the air”, el actor ha sido visto en España con la guapa actriz y modelo peruana Stephanie Cayo, con quien ahora vinculan de manera sentimental. ¿Qué ha dicho el galán turco al respecto?¿Lo confirma o lo niega?

La especulaciones sobre un romance entre el actor turco y la bella peruana fueron iniciados por la prensa española, que señala que se conocieron durante un desfile de modas en octubre de 2021, en España, cuando aún estaba con Hande Erçel.

Se dice que el día en que se conocieron hubo atracción y que se habrían visto en secreto en otras oportunidades, incluso tienen fotos juntos. Mientras ella ha dicho que el tema es personal, el actor decidió hablar sobre su amistad con la bella Cayo, de 34 años, que es multifacética. Y es que. además, de actriz, es modelo, cantante y bailarina. ¿Eso lo ha cautivado? ¿El galán encontró su amor en España?

¿QUÉ DIJO KEREM KEREM BÜRSIN CUANDO LE PREGUNTARON POR STEPHANIE CAYO?

Kerem Bürsin ha sido vinculado con la actriz Stephanie Cayo por la prensa española y él ha decidido pronunciarse , al respecto, sobre su posible nuevo amor:

“Tenemos que cambiar nuestra mentalidad en este tema. Toda historia de amor que sale no es verdad. Las personas se conocen, se hacen amigos, puede convertirse en amor en el futuro, pero está muy mal decir ‘Se enamoró’, ¿verdad? Me parece ridículo hablar de mi vida amorosa cuando hay tantas cosas negativas sucediendo en el mundo. No me importa”, dijo el actor.

Sin embargo, queda la incógnita sobre si esa amistad, como dice, puede convertirse en amor en el futuro. ¿Es posible? El actor salió hace poco de una mediática relación con Hande Erçel, sin que se supiera el real motivo de su final.

Stephanie Cayo en una foto con el actor turco Kerem Bürsin en Málaga, España. (Foto: Manu Bermúdez)

¿QUÉ DIJO STEPHANIE CAYO SOBRE KEREM BÜRSIN ?

Stephanie Cayo, quien anunció que se acabó la relación con Maxi Iglesias después de cuatro meses, no ha querido confirmar si comenzó una relación con el actor turco Kerem Bürsin. Solo se ha limitado a decir: es un tema muy personal y de momento no sabe... prefiere dejarlo ahí.

Al parecer quiso contar un poco más, pero prefirió guardárselo. Sin embargo, la bella actriz y cantante aseguró que el galán otomano es “un gran tipo”. “Todavía no lo conozco mucho. Entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien”, explicó la peruana. Lo que sí ha confirmado es que es “muy guapo”.