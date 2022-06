El amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿está de nuevo en el aire? Si bien la pareja habría dado por concluida su relación a finales de enero, la prensa turca apunta a que los recordados protagonistas de “Love is in the air” estarían reconciliados. ¿Por qué dicen eso?

La relación de los protagonistas de “Sen Çal Kapımı”, en su idioma original, se dio a conocer en abril del 2021, luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella época se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público.

La relación, para pena de sus fans, se terminó de una manera abrupta, sin aclarar los motivos, pero los medios otomanos apuntan a que la causa fue que Hande estalló porque Kerem aceptó un papel al lado de su rival Demet Özdemir. La pareja, como manda en estos tiempos, se dejó de seguir y eliminaron sus fotos de Instagram.

Ahora que el actor, el pasado 4 de junio, cumplió 35 años, sin embargo, hay pistas de que pueden haber retomado la relación. ¿Qué sucedió?

¿HAY RECONCILIACIÓN ENTRE KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL?

Cuando la reconciliación de la pareja se veía más lejos que nunca, debido a que Hande Erçel mantiene una relación con el también actor Kaan Yildirim -con quien ha sido vista en Londres y saliendo casi al amanecer de un bar en Estambul- hay una luz de esperanza para el amor con Kerem Bürsin.

Los actores, que se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco por su participación en “Love is in the air”, han sido vistos por la prensa turca en Estambul, en un acto público.

Hande y Kerem mantuvieron una animada charla, que contrasta con la frialdad con la que se han estado tratando a través de las redes sociales en los últimos meses. Se dice que esa sería la causa por la que al actor se le vio muy sonriente el día de su cumpleaños, en cual celebró de una manera íntima con familiares y amigos.

Ahora solo queda esperar, cómo se desarrollará la relación en los próximos días.

Hande Erçel y Kerem Bürsin, en una imagen en Maldivas que confirmó su relación (Foto: Hande Erçel)

¿CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN COMO PAREJA?

Los medios turcos como Hurriyet han señalado que Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían terminado su relación en enero de 2022. Lo que se ha sabido es que los últimos días de su romance la pasaron separados, puesto que Hande viajó a Sapanca para el cumpleaños de su hermana Gamze, sin Kerem.

De igual manera, en febrero, la actriz turca ha viajado a Londres para seguir avanzando en su carrera y con muchos rumores de que estaría considerando la opción de mudarse. Kerem, por supuesto, no aparece en ninguna fotografía. MÁS DETALLES AQUÍ