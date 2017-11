Kevin Spacey: Su padre, un nazi pervertido, abusó sexualmente de él y su hermano

Una “sádico y pervertido”. Así era Thomas Geoffrey Fowler, padre del actor Kevin Spacey, quien hace poco fue denunciado públicamente por el también actor Antonhy Rapp, quien lo acusó de haberlo acosado sexualmente cuando solo tenía 14 años.



Tras la grave denuncia, Spacey pidió disculpas con un breve mensaje en sus redes sociales, pero eso no fue suficiente para sus fans y seguidores. Muchos de ellos criticaron al actor por haber aprovechado el delicado momento para revelar su homosexualidad. "He decidido vivir como un hombre gay", escribió Spacey, después de pedirle disculpas a Rapp, y señalar que no recordaba dicho episodio.



Los comentarios en su contra aumentaron. Varios actores, entre ellos Zachary Quinto, criticaron su mensaje. Se anunció la cancelación de 'House of Cards', y posteriormente Netflix anunció su distanciamiento con Spacey. No demoraron en salir más casos. Un actor mexicano reveló haber sido una víctima más del estadounidense de 58 años.



En tanto, una fuente cercana a la producción de 'House of Cards', serie de la que Kevin Spacey era protagonista, reveló que el actor se obsesionó con uno de sus compañeros de reparto: Nathan Darrow, quien interpretó a Edward Meechum, guardaespaldas de Frank Underwood. La obsesión de Spacey llegó a tal punto que exigió a los guionistas crear una escena de trío sexual en House of Cards para poder besarlo.



Anthony Rapp contó que Kevin Spacey lo acosó sexualmente cuando tenía 14 años. Anthony Rapp contó que Kevin Spacey lo acosó sexualmente cuando tenía 14 años. AFP

Ante este complicado escenario, su hermano, Randall Fowler, de 62 años, decidió contar detalles del pasado de Kevin Spacey y su familia. Fowler afirmó al diario Daily Mail que su padre, Thomas Geoffrey Fowler, abusaba de él y de sus hermanos desde los 12 años.



"Vivíamos en una 'house of horrors'", dijo Randall, quien calificó a su padre de "nazi" y "violador". "No invitábamos a nuestros amigos a casa para evitar que vieran las fotografías pornográficas que nuestro padre colgaba en las paredes", contó.



“Tuve dudas incluso de si debía o no tener hijos porque tenía miedo de que heredaran algún gen de depredador sexual”, agrega Randall, quien de alguna manera justifica a Spacey, pues asegura que su hermano "lleva una vida viviendo en una burbuja por todo lo vivido y no tiene sentimientos".



Randall, quien ha perdido el contacto con su hermano, vive alejado de la fama. Es imitador de Rod Stewart y conductor de limusina.