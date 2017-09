El clan Kardashian Jenner crece por partida doble. No solo Kylie Jenner está esperando un hijo, su hermana mayor Khloe Kardashian también está embarazada y también será su primer hijo. ¡Ellas sí que saben armar un reality!

Khloe Kardashian y su pareja Tristan Thompson, jugador de baloncesdo en el Cleveland Cavaliers, decidieron tener un bebé luego de casi un año de relación. Ella comentó en Keeping Up with the Kardashian que habían suspendido sus métodos anticonceptivos.

“Él quiere tener cinco o seis hijos conmigo y eso es adorable… podemos iniciar con uno y comenzar a crecer desde ahí. Ahora, sabiendo que no estoy con anticonceptivos me da un poco de miedo. Es un paso muy grande”, dijo Khloe Kardashian.

My cutie pie! 😘 Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 2:24 PDT

La hermana mayor de Kylie Jenner tiene tres meses de embarazo. La noticia se dio en la revista People y su fuente mencionó que el embarazo se planeó, pero que fue complicado para Khloe Kardashian y Tristan Thompson anunciarlo por la inesperada noticia de Kylie.

My birthday was incredible! Dream like almost! It's actually hard to put into words how special I feel and it's mainly because of this man right here! Thank you baby for treating me like a Queen every single day! Thank you to all of my friends and family for helping surprise me and for being the best anyone could ask for!! (Tap for glam details) Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 5:48 PDT

