Kim Hyun Joong regresa a Lima como parte de su gira en América Latina. El cantante coreano estará junto a sus fans peruanos una vez más desde su concierto en el 2019. En esta nota te presentamos más de lo que se verá en el espectáculo del actor del recordado k-drama “Boys Over Flowers”.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Kim Hyun Joong en Lima?

En agosto de este año, el exintegrante de SS501 confirmó su tour en distintos países de Latinoamérica como México, Chile, Bolivia y Perú. El artista tocará este martes 4 de octubre en Plaza Arena del Jockey Plaza , donde se reencontrará con sus fans, también llamados Henecia.

Afiche de las fechas de Kim Hyun Joong. (Foto: Passline)

¿Dónde venden la entrada para el concierto de Kim Hyun Joong?

Los boletos para el espectáculo del idol se pueden adquirir a través de la página de Passline. Cabe mencionar que la mayoría de las entradas se encuentran completamente agotadas, pero aún quedan otras opciones.

VIP: S/ 460

General: S/ 276

Los tipos de entradas que están agotados son los siguientes:

Super VIP - Preventa Especial (HI TOUCH): S/ 690

VIP - Preventa Especial (Póster autografiado): S/ 368

VIP - General (HI TOUCH): S/ 920

¿Qué canciones tocará en Lima?

Por el momento, aún se desconoce el setlist oficial de la estrella coreana. No obstante, es seguro que cante sus mayores éxitos como “Please”, “One more time”, “Kiss kiss”, “Wait for me”, “Just for my love”, “Break down”, “Imademo”, “Rewind” y muchos más.

¿Qué es el HI TOUCH?

La experiencia HI TOUCH es el sueño de muchos fans. En esta oportunidad, puedes conocer al cantante en persona y conversar con él por unos minutos. Sin embargo, lo que se recomienda es no grabarlos y entregarles cartas, ya que la actividad es muy rápida.

¿Quién es Kim Hyun Joong?

Kim Hyun Joong es un cantante coreano que empezó su carrera musical en la agrupación de SS501. Además, ha aparecido en diversas producciones coreanas como “Boys over flowers”, “Playfull kiss” y más. Actualmente, se encuentra casado con una joven no famosa.