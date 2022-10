Kim Hyun Joong regresa a Lima para reencontrarse con sus fans peruanas, luego de su primer concierto en el 2019. Desde aquel año, el idol realizó nuevos proyectos en su música y vida personal. Conoce la historia del cantante.

¿Quién es Kim Hyun Joong?

Kim Hyun Joong nació el 6 de junio de 1986 en Seúl, Corea del Sur. De pequeño era un gran admirador de la música rock y tocó en la banda Indie en Hongdae. Cuando trabajaba en un restaurante familiar, un asistente de la empresa DSP Media escuchó sobre él y lo llamó para que hiciera una audición, la cual pasó y lo integraron al grupo SS501.

Tiempo después, empezó como solista con el mini álbum “Breakdown”, estrenado en junio de 2011. En este material salió una de sus canciones más conocidas hasta el momento, “Please”. El idol ganó reconocimiento en su país e internacionalmente, logrando obtener discos platinos.

Kim Hyun Joong en “Boys Over Flowers”

Sin duda, una de las producciones más recordadas de Corea del Sur es “Boys Over Flowers”, k-drama en donde Kim Hyun Joong participó como uno de los F4. El actor interpretó el papel de Yoon Ji Hoo, quien tuvo interés romántico con Geum Jan Di (Goo Hye Sun), creando un triángulo amoroso con Gu Jun Pyo (Lee Min Ho).

¿En qué películas y k-dramas ha aparecido Kim Hyun Joong?

El idol ha actuado en distintos k-dramas, iniciando en “Can love be refilled?” del 2005. Otros dramas son “Playfull kiss”, “City Conquest”, “Inspiring Generation” y “That Moment when we stops. Asimismo, apareció en cameos en “Spotlight”, “Dream High” y más.

De igual manera, apareció en la película “Indian Pink” en el 2021, en donde actúo como Kang Dong Suk. La historia trata de un hombre perfeccionista que es abandonado por su pareja y tendrá que sobrevivir de él mismo.

Romances de Kim Hyun Joong

El intérprete de “Kiss kiss” no habló sobre su vida personal hasta el 27 de febrero de este año. Mientras que realizaba un concierto virtual, comunicó que se iba a casar con su novia no famosa. La boda se realizó a finales de junio y ya está esperando a su hijo.

Uno de los escándalos que casi arruina su carrera

En agosto del 2014, Kim Hyun Joong estuvo en el ojo de la tormenta luego de ser demandado de violencia doméstica por su novia. Posteriormente, él emitió un comunicado en sus redes sociales, donde se disculpaba con ella. “A través de este incidente, he causado lesiones mentales y físicas graves a una persona en la que he confiado y he amado durante dos años”, escribió. Tiempo después, la denunciante levantó los cargos.

