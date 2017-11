No quiso hacer ningún comentario. Kim Kardashian sorprendió a más de uno, cuando en el programa de James Corden, la socialité prefirió beber una extraña bebida antes que hablar sobre los supuestos embarazos de sus hermanas Kylie Jenner y Khloé Kardashian.



No lo pensó dos veces. Kim Kardashian fue la invitada del show de Corden, y participó en la sección 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' —un juego similar al "verdad o atrevimiento"—, pero terminó en una situación incómoda luego de que Corden le hiciera una pregunta sobre Kylie y Khloé.



En el video del episodio, que ya se encuentra en YouTube, se ve el momento en que Corden le hace la pregunta comprometedora a Kim Kardashian, y ella solo tienes opciones: responder con la verdad o comerse alguno de los extraños platillos que hay sobre la mesa.



Entre los manjares podíamos encontrar: lengua de vaca, saliva de pájaro, escarabajos, rollitos de arenque, escorpiones, pene de toro (que no rabo), un 'smoothie' de sardinas o un huevo de mil años.



¿Qué hizo Kim Kardashian? Eligió beber nada menos que el 'smoothie' de sardinas antes que contestar la pregunta de Corden: "Kim, hay muchos rumores sobre los supuestos embarazos de tus hermanas Khloé y Kylie, ¿son ciertos, sí o no?"



Lejos de desmentir dichos rumores, Kim Kardashian miró el 'smoothie' de sardinas, dio un respiro, soltó una leve sonrisa, y se lo bebió. "¡Oh my god!", gritó Corden, quien no podía creer lo que estaba viendo.