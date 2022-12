Las excentricidades del clan de las Kardashian-Jenner siguen sorprendiendo al mundo del entretenimiento y al planeta en general. De acuerdo a información filtrada por los medios, las socialités tienen un riguroso filtro para seleccionar a las niñeras de sus hijos, el mismo que linda con la ridiculez y lo denigrante. Conoce a continuación algunos de sus requisitos en la siguiente nota.

Las hermanas Kardashian y Jenner, todas de la misma madre, son conocidas, además de por su belleza y glamour, por su vida lleja de lujos y facetas que siempre lindan la excentricidad y que ahora se lo trasladan a sus hijos.

En ese sentido, las protagonistas del reality “Keeping up with the Kardashians ” tienen una serie de filtros para elegir a las niñeras o nanas de sus retoños . Conoce algunos de los pedidos más tirado de las mechas que han solicitado las celebs estadounidenses.

LOS PEDIDOS DE LAS KARDASHIAN A LAS NIÑERAS DE SUS HIJOS

Las Kardashians tienen procesos de contratación selectivos para sus niñeras y una vez que son contratadas, también deben cumplir con ciertas reglas.

Según Radar Online, las niñeras están de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y tienen que pasar por un proceso de investigación que implica “verificar antecedentes y buenas referencias”, así como “audiciones”, según VIX.

En otro de los informes se asegura que las niñeras deben ser “elegantes, inteligentes y tener una personalidad agradable”. Además, otro de los requisitos es que la niñera no debe tener un excesivo atractivo físico.

Kim junto a su hija y Kris Jenner (Foto: Kim Kardashian / Instagram)

UNO DE LOS PEDIDOS “DENIGRANTES” DE LAS KARDASHIAN A SUS NIÑERAS

Por otro lado, The Sun informó que en el caso específico de Kim, no permite que las niñeras usen sus teléfonos durante las horas de trabajo, y que pueden ser despedidas “por ser atrapadas con uno”.

El mismo medio agregó que Kim cuenta con un un manual muy grueso que incluye ciertas reglas y consejos sobre cómo tratar e interactuar con los niños. “Cada día está planificado desde el momento en que se despiertan hasta el momento en que se van a dormir”, señala The Sun.

También se dice que a las niñeras de la familia Kardashian-Jenner se les pide que firmen acuerdos de confidencialidad, donde “la multa por incumplimiento de contrato no es inferior a $10 millones”, según VIX.

En ese sentido Radar Online señala que una de las reglas para interactuar con los pequeños es que deben lavarse las manos constantemente. De acuerdo con HollywoodLife, Kylie pide a sus niñeras que usen mascarilla, incluso este requisito fue implementado antes de la pandemia. Asimismo, deben mantener una distancia considerable con las estrellas de “The Kardashians” cuando interactúen con ellas.

En cuanto al sueldo, se informa que las tres niñeras de Kim ganan alrededor de 100 mil dólares por año, por lo que se supone que las niñeras del resto de los niños del clan Kardashian-Jenner ganen una cantidad similar.