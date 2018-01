Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, anunciaron el martes el nacimiento de su tercer hijo, una niña cuyo nombre no fue difundido, a través de un vientre de alquiler.



"¡Ella está aquí! Estamos tan enamorados", se lee en letras negras sobre un delicado fondo rosa pálido el anuncio de Kim Kardashian en Twitter, enviado a sus 58,3 millones de seguidores este martes.



Un breve comunicado señala que la niña de Kim Kardashian, "saludable y hermosa", nació el 15 de enero a las 12:47 y pesó 3,3 kilos.



"Estamos increíblemente agradecidos a nuestra madre de alquiler que tornó nuestros sueños realidad con el mayor regalo que uno puede hacer, y a nuestros increíbles médicos y enfermeros por sus cuidados especiales", sostuvo Kim Kardashian, de 37 años, que también posee 106 millones de seguidores en Instagram.



"North y Saint están especialmente entusiasmados de dar la bienvenida a su pequeña hermana", añadió Kim Kardashian en el comunicado.



Kim Kardashian y Kanye West se casaron en mayo de 2014 y ya tenían dos hijos: una niña, North, de cuatro años y un varón de dos años, Saint.



¿KYLIE JENNER, LA MADRE SUSTITUTA?

Según una teoría, Kylie Jenner habría sido el vientre de alquiler de su hermana mayor Kim Kardashian.



En un capítulo de 'Keeping Up The Kardashians', Kim Kardashian anunció que se convertiría en madre por tercera vez, pero no sería de la forma habitual, sino a través de un vientre subrogado. La socialité contó que tomó esta decisión debido a que tuvo problemas en sus embarazos anteriores.



Según TMZ, Kim Kardashian y Kanye West pagaron 45 mil dólares a la madre sustituta, que tenía prohibido fumar, tomar y consumir drogas, así como tomar baños calientes, pintarse el cabello y comer pescado crudo, algo que al parecer Kylie Jenner seguía al pie de la letra.



