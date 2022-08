La socialité Kim Kardashian recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de fotografías y dedicar un emotivo mensaje a su hermana Kylie Jenner por su cumpleaños número 25, con quien se encuentra disfrutando de unas cortas vacaciones.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” compartió fotografías junto a su hermana, donde se puede apreciar que ambas mantienen un vínculo cercano. El post estuvo acompañado de un emotivo mensaje.

“Feliz cumpleaños, chica fiestera (con la voz de LaLa todo este viaje jajaja). Cada año me sorprende lo sabia, protectora de tus seres queridos y lo generoso que es tu corazón. Eres tan especial y única”, escribió en su publicación.

“Tienes tanto amor y felicidad en tu amor que rezo por esto para siempre. Feliz cumpleaños Kylie Jenner, te quiero mucho ¡Por siempre y para siempre!”, añadió una emocionada Kim Kardashian.

Como se sabe, Kylie Jenner es la más joven de la familia Kardashian-Jenner y también es una de las jóvenes con mayor fortuna en el mundo y la segunda más acaudalada de su familia, su fortuna asciende a los más de 1,700 millones de dólares.

