Kim Kardashian: Esta es la madre sustituta idéntica a la celebridad que tendrá a su tercer bebé [VIDEO y FOTOS]

Kim Kardashian no quiere dejar de ser el centro de atención. Después de unos rumores que indicaban que sus hermanas Kylie Jenner y Khloe Kardashian estaban embarazadas, la reina de Instagram se apresuró a confirmar la llegada de su tercer hijo.

Aunque ya todo el mundo lo sabía, Kim Kardashian finalmente anunció de manera oficial su tercer embarazo. Pero si creías que la celebridad presume una panza gigante, pues te equivocas. Y es que ella y Kanye West decidieron conseguir un vientre de alquiler para traer al mundo a su último hijo.

Se especuló que Kim Kardashian y su esposo habrían pagado a la madre suplente la suma estimada de 75 mil dólares para traer al mundo al hermanito de Saint y North West. Asimismo, recibirá unos 4.500 dólares mensuales por ‘incomodidad’.

La identidad de la mujer elegida por Kim Kardashian y Kanye West para tener a su tercer hijo aún es un misterio. Y aunque fue captada por los paparazis, lo único que se conoce es que es una afroamericana de 27 años de edad muy parecida a la reina de Instagram.

Kim Kardashian has confirmed her and Kanye are expecting baby #3. #blogger #CMG #celebritygossip #celebs #kimkardashian #kanyewest Una publicación compartida de CMG (@cmg4lyfe_) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 9:17 PDT

Según Daily Mail, la joven le gustó de inmediato a Kim Kardashian, mientras que Kanye West reconoció que se parecía un poco a su voluptuosa esposa. En definitiva su semejanza física con la celebridad la ayudó a ser seleccionada.

En las imágenes difundidas por redes sociales se la ve pasear por un parque infantil. La mujer, que fue fotografiada en setiembre, vestía una camiseta blanca sobre su protuberante pancita de cinco meses.

Cabe indicar que si la madre sustituta da a luz por cesárea, recibirá un bono de 2.000 dólares. Asimismo, si tuviera gemelos recibiría 5.000 dólares por cada bebé alumbrado. Y es que en estos casos de gestación subrogada, los partos múltiples son muy comunes.

Finalmente Daily Mail consignó que la joven es una fiel fanática del reality de Kim Kardashian, Keeping Up with the Kardashians. Es así que de seguro se emocionó cuando este jueves la celebridad anunció por fin la llegada de su tercer bebé.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.