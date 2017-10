¿Kim Kardashian se metió en problemas? Recientemente, la socialité decidió disfrazarse por Halloween. El primer look fue de Cher; el segundo, de Madonna. Ahora, se revela el tercer look: Aaliyah.

La esposa de Kanye West decidió imitar a la joven cantante de 22 años que perdió la vida el 2001 en un accidente de avión. Kim Kardashian lució un top de bikini plateado y un pantalón negro muy ajustado.

Sin embargo, para este tercer look, Kim Kardashian recibió varias críticas por parte de los usuarios en redes sociales. Para ellos, la mamá de dos pequeños no debió vestirse como una mujer 'negra'. Pese a que el tema de la socialité para disfrazarse eran 'íconos de música', muchos no aceptaron esta imitación de Aaliyah.

Las razones son diversas. Unos consideran que vestirse como una jovencita fallecida es un insulto, pues no se vería como un tributo a Aaliyah, sino como una burla. Kim Kardashian no ha respondido a ninguna de las críticas.

Otro de los argumentos contra la imitación de Kim Kardashian a Aaliyah radica en que muchos de los seguidores del reality Keeping Up With The Kardashians nunca han visto a la socialité demostrando alguna admiración a la música de la joven cantante de R&B.

Un tercer argumento apunta a que una armenia no puede imitar a una mujer de raza negra. Según los usuarios en redes sociales, KimKardashian debe aceptar sus propios antecedentes e imitar a alguien así.

