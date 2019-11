Kim Woo Bin, popular actor coreano protagonista de exitosos doramas, estuvo alejado de los escenarios durante más de dos años mientras recibía tratamiento contra el cáncer. Ahora el ídolo k-pop regresa con fuerza a la escena artística y tendrá un emotivo reencuentro con sus fans como muestra de agradecimiento por su amor y apoyo.

El 27 de noviembre su agencia Sidus HQ publicó una imagen anunciando el fanmeeting del ídolo k-pop de 30 años, el cual se realizará a las 5 p.m. KST del 8 de diciembre en el Teatro SMTOWN en Seúl, Corea del Sur.

El ansiado evento denominado “Thank You” se realizará como una muestra de agradecimiento a todos los admiradores que mostraron su amor y preocupación mientras el recordado villano Choi Young Do, papel que interpretó en “The Heirs” (dorama en el que trabajó junto a Lee Min Ho y Park Shin Hye) trataba de recuperarse del cáncer de nasofaringe.

Cartel oficial del fanmeeting de Kim Woo Bin. Foto: All K-pop

Cabe señalar que el pasado 21 de noviembre de este año, Kim Woo Bin apareció como presentador en la ceremonia de los 40° Blue Dragon Film Awards, realizado en el Paradise City, Incheon. Esa vez fue la primera aparición del ídolo k-pop luego de estar alejado de la escena pública tras ser diagnosticado de la terrible enfermedad.

Kim Woo Bin hizo su primera aparición pública luego de estar alejado durante dos años. Foto: Sidus HQ

Como se recuerda, Kim Woo Bin fue diagnosticado con cáncer de nasofaringe el 24 de mayo de 2017, mientras se encontraba filmando la película ‘Wiretap’ de Choi Dong Hoon, razón por la cual se pospuso el rodaje de esta producción.

A los pocos días, su agencia la Sidus HQ comunicó que el también modelo ponía en pausa todas sus actividades y se retiraba de los escenarios para concentrarse en su tratamiento y recuperación de su salud.

Durante todo ese tiempo hizo muy pocas apariciones en público: fue visto recibiendo el año nuevo en Australia junto a su novia, la actriz Shin Min Ah, y fue captado en algunas oportunidades en el hospital.

A demás, se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. La noticia de su enfermedad entristeció a sus fans, que en todo momento han estado pendientes de su salud brindándole apoyo y ánimos.

“Por favor, no le tomen fotos así. A pesar de que quisiera saber de él al igual que todos, deberían dejarlo en paz hasta que él esté listo para mostrarse nuevamente en público. ¡Recupérate, Young Do-ya!”, “-¿Por qué él está tan delgado? Me siento mal”, “Oh, no. Puedes ver cuán delgado está incluso con su cabello largo cubriéndolo. ¡Fuerza, Kim Woo Bin!”, “Extraño verlo en las pantallas… supera esto y regresa pronto”, le escribieron sus seguidoras en sus redes sociales.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah es una de las parejas más populares y queridas por sus fans. Foto: allkpop

El regreso del actor coreano ha sido uno de los más esperados y ahora con su salud restablecida tras someterse a 35 tratamientos de radiación durante 7 meses, el representante de Kim Woo Bin adelantó que este ya recibió un guion para ser parte de un nuevo proyecto.

El actor surcoreano aparecería en un papel protagónico de una película de ciencia-ficción llamada 'Allien’, la cual estaría bajo la dirección de Choi Dong Hoon. Según un informe del portal allkpop, el actor compartiría roles con Ryu Jun Yeol y Kim Tae Ri en el proyecto cinematográfico.

Los seguidores de Kim Woo Bin están más que felices de ver a su estrella favorita regresar a los escenarios y que su salud haya mejorado. Asimismo, sus fans se encuentran a la espera del reinicio oficial de su agenda de actividades.

Kim Woo Bin fue diagnosticado con cáncer de nasofaringe el 24 de mayo de 2017. Foto: All K-pop