El actor Kıvanç Tatlıtuğ quien protagonizó la telenovela “Amor valiente” atraviesa por uno de sus mejores momentos en el plano personal y familiar. Y es que el reconocido artista otomano junto a su esposa, Başak Dizer, se han convertido en padres de un niño que ya se ha vuelto muy famoso debido a sus primeras fotos que se han conocido.

MÁS INFORMACIÓN: Kıvanç Tatlıtuğ y su labor de alimentar a los perros callejeros en medio de la nieve en Estambul

Como se recuerda, Kıvanç Tatlıtuğ ha logrado que su popularidad y fama incrementen no solo en Turquía, sino también en otros países como España y los Estados Unidos, gracias a la famosa producción “Cesur ve Güzel” o también conocida en países de habla hispana como “Amor valiente”.

Precisamente, esta importante telenovela se transmite en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo y hace pocas semanas ocupó el lugar que dejó el drama colombiano “Pasión de gavilanes 2″ que llegó a su fin.

Kıvanç Tatlıtuğ y su esposa Başak Dizer (Foto: Kıvanç Tatlıtuğ/Instagram)

El actor Kıvanç Tatlıtuğ quien, además, ha sido en años anteriores un reconocido modelo también ostenta dos premios Golden Butterfly que se le otorgó como mejor actor. Pero no solo eso, pues, también fue premiado como Best model of Turkey y Best model of the World en 2002.

LAS PRIMERAS FOTOS DE KURT EFE, EL HIJO DE KIVANÇ TATLITUĜ

Kurt Efe es el nombre del primer hijo del actor turco Kıvanç Tatlıtuğ y las primeras fotos del niño se dieron a conocer en el marco de la celebración por el día del padre, según informó Divinity.

El referido medio señala que fue Başak Dizer quien subió la primera foto del actor junto a su pequeño a quien por precaución evitaron fotografiar su rostro. “Feliz día de los Ángeles”, escribió Dizer.

Rápidamente las fotos del pequeño junto a su padre se viralizaron en redes sociales y en los distintos medios de comunicación de Turquía quienes siempre se han mantenido a la expectativa del embarazo de Başak Dizer.

Divinity también señaló que los medios de comunicación de Turquía han filtrado fotos de la familia en su casa de Bodrum hasta donde acudieron para disfrutar de la temporada de verano junto a su bebé. Todo ello habría ocurrido a mediados de junio.

Kurt Efe Bebek ilk kez görüntülendi 🧿

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum Yalıkavak’taki evlerinde Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’yi ağırladı. 2.5 ay önce çocuklarını kucağına alan gözde çiftin oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi. pic.twitter.com/Oc1U7WBQni — Magazin Sahili (@magazinsahili) June 10, 2022

Además, se indica que en ese lugar fueron visitados por la actriz Özge Özpirinçci y su esposo Burak Yamantürk.

¿DÓNDE NACIÓ KURT EFE?

Según información de Divinity, el bebé Kurt Efe nació el 15 de abril en un hospital privado de Ulus, una localida de Ankara (Turquía).

¿DE QUÉ TRATA “AMOR VALIENTE”?

“Amor valiente” relata la historia de Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) un joven que vuelve a un pequeño pueblo a las afueras de Estambul para vengarse de Tahsin Korludağ, quien asesinó a su padre.

Pero a pesar que está cegado por el odio terminará enamorándose de Sühan (Tuba Büyüküstün), la hija de su enemigo. Pero la joven poco a poco comenzará a enterarse de las mentiras y actos cometidos por su primogénito.