Kıvanç Tatlıtuğ ha pasado de ser un famoso actor turco que protagonizó la telenovela “Sühan: venganza y amor” a ser un gran defensor de los animales. Las bajas temperaturas que viene afrontando la ciudad de Estambul (Turquía) preocupa a la población en general, es por ello que el actor ha mostrado su interés por ayudar a los perros callejeros que también son afectados con la gran cantidad de nieve.

El actor Kıvanç Tatlıtuğ se caracteriza por ser una persona sencilla y por demostrar su amor por los animales. El artista también ha sido parte de producciones que han tenido un gran respaldo de la teleaudiencia como el caso de “Kuzey Güney”, “Amor prohibido” y “Sühan: venganza y amor”.

A sus 39 años el actor también disfruta del embarazo de su esposa, Basak Dizer, con quien tendrá a su primer hijo. Ellos se casaron en febrero del 2016.

Pero así como Kıvanç Tatlıtuğ es recordado por su gran profesionalismo en la actuación también pasará a la historia como alguien que ayudó a los animales que estaban en situación de abandono durante las bajas temperaturas en la ciudad.

Kıvanç Tatlıtuğ tiene un gran cariño por los animales. (Foto: Kıvanç Tatlıtuğ / Instagram)

KIVANÇ TATLITUĞ, EL ACTOR QUE ALIMENTA A PERROS CALLEJEROS EN LA NIEVE

Estambul atraviesa por una difícil situación climática debido a que la nieve ha inundado calles y plazas y debido a ello son muchos los afectados. Los animales callejeros como los perros también sufren por esta situación.

Es por ello que el actor Kıvanç Tatlıtuğ no se quedó con los brazos cruzados y unió esfuerzos con su colega, Berk Erçer, y se dirigieron a Kemerburgaz, un pueblo del distrito de Eyüp, en la provincia de Estambul, con el único objetivo de brindar alimento a los perros callejeros que sufren por el frío, según Divinity.

Kıvanç Tatlıtuğ dando comida a los perros en la nieve. (Foto: Başak Dizer / historias de Instagram)

Fue Başak Dizer, esposa de Kıvanç Tatlıtuğ, quien fue la encargada de compartir las imágenes en sus redes sociales.

“Creo que lo más hermoso que se puede hacer en esta nieve en invierno es ir al bosque a alimentar a los perros. Estoy orgullosa de vosotros. No pude ir esta vez, espero que la próxima”, publicó.

¿QUIÉN ES KIVANÇ TATLITUĞ?

El actor Kıvanç Tatlıtuğ nació el 7 de octubre de 1983 en la localidad de Adana, en Turquía.

Sus padres son Erdem y Nurten Tatlıtuğ, y vivió con sus cuatro hermanos. La familia del actor tiene ascendencia albanesa y bosnia por parte de su padre. Su familia tenía una panadería en Adana desde hace muchos años.

Durante la secundaria destacó como jugador de baloncesto. Con el pasar del tiempo lograría convertirse en modelo y luego fue premiado como Best model of Turkey y Best model of the World en 2002.

Fue en el 2004 cuando debutó como actor al protagonizar la serie Gümüş de Kanal D. Asimismo, en el 2007-2008, protagonizó la serie turca Menekşe ile Halil y en la película Americans in the Black Sea.