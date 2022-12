No queda duda de que “Pasión de Gavilanes” dio a conocer a varias estrellas de la actuación como Mario Cimarro, Danna García y, por supuesto, la talentosa Kristina Lilley. No obstante, fue esta última quien no la viene pasando del todo bien tras revelar que fue diagnosticada con cáncer hace tan solo unos meses. ¿Qué pasó exactamente? Te lo contamos aquí.

Kristina Lilley, una de las estelares de la ficción mexicana, comentó hace dos meses que fue diagnosticada con un severo cáncer de seno . Algo con lo que ya tenía experiencia, pues en 2010, la actriz estadounidense-colombiana también presentó tal patología al cuello uterino.

Y es que la intérprete de la famosa “Gabriela Acevedo” indicó que ya estaba llevando a cabo procesos médicos para contrarrestar tal enfermedad. Declaración que fue publicada en su feed personal de Instagram.

Kristina Lilley es la actriz que interpreta a Gabriela Acevedo, la hija de don Martín, en "Pasión de gavilanes". Ella ha retomado el rol en la secuela de la exitosa serie colombiana (Foto: Telemundo)

“Mi despertar de hoy es mi historia, mi historia de estos últimos meses. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, indicó Lilley a través de su cuenta de Instagram con una actitud bien serena.

Asimismo, la experta en artes escénicas manifestó que ha venido librando una batalla contra esta enfermedad, en donde prioriza quedarse con las lecciones de vida que le deja en estos últimos años.

“De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones, y eso es lo que me hace fuerte”, añadió.

KRISTINA LILLEY Y SU MENSAJE HACIA LAS MUJERES

En tal publicación, la histrionisa también se dio un momento para hacer un llamado a sus seguidores sobre los cuidados que debe tener su cuerpo. “También aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”, manifestó.

La actriz de 59 años envió un sentido mensaje a todos sus seguidores en Instagram (Foto: Kristina Lilley / Instagram)

De hecho, la actriz de 59 años manifestó estar “bien”, “tranquila” y preparada para “lo que se tiene que hacer”. ¡Vaya coraje, Kris!

¿QUIÉN ES KRISTINA LILLEY?

Tras aparecer en “Pasión de Gavilanes”, la famosa fue detectada con cáncer en el 2010. En ese entonces, comentó que era una enfermedad a la que se debe enfrentar, teniendo los cuidados necesarios. “El cáncer es muy miedoso, te da la sensación de que eres finito, de que te puedes morir. Enfrentar las fragilidades de uno y saber que hay algo adentro de uno que lo puede matar, es terrible”.

En sus redes sociales, la actriz sube varias fotos con su mascota. (Foto: Kristina Lilley / Instagram)

Vale recordar que estuvo en las dos temporadas de la mencionada ficción junto a actores de la talla de Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, entre tantos otros.