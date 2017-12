Kukuli Morante anima fiestas infantiles 

La carismática actriz de teatro y televisión Kukuli Morante es un claro ejemplo de que cuando eres una mujer emprendedora aprendes a combinar actividades económicas con tus pasiones y, casi sin darte cuenta, te constituyes en una persona exitosa. La menuda artista tiene desde hace 12 años una empresa dedicada a la diversión infantil, un público sumamente difícil que, sin embargo, ha sabido cautivar con ‘Kataplum’.

Los niños son difíciles...

Es un público exigente, pero cada día nos esforzamos por ofrecerles diversión con buenos mensajes. Y nos funciona porque ya tenemos 12 años animando fiestas infantiles y shows; además, los niños son mi adoración, por eso elegí ser profesora de Educación Inicial.



¿Cómo te diferencias de tu competencia?

Es cierto que no tengo un cuerpazo como otras chicas, pero ofrecemos canciones propias. Llegamos a los pequeños y los divertimos sanamente.

¿Qué es lo más importante para mantenerte vigente?

Tener un equipo que se dedique a promocionar y vender los shows, no te puedes quedar esperando a que te toquen la puerta. Esa parte es muy importante, lo otro es renovarse siempre, entregar lo mejor.



¿Es complicado hacer empresa en nuestro país?

Creo que lo difícil viene por la parte administrativa y de impuestos, los emprendedores deberían tener la información exacta y estar asesorados para no fallar. Pero pese a todo debemos insistir en cumplir nuestras metas.



Un consejo a la mujer emprendedora...

Sigue adelante, no retrocedas, el sacrificio siempre tiene su recompensa. Eres valiente, eres fuerte, tú puedes.