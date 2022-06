El reality de canto más famoso de México se encuentra nuevamente en el ojo de las críticas por un hecho que ha causado el repudio y asco de todos seguidores en redes sociales. “La Academia”, edición 2022, ya empezó y nuevamente hay futuros talentos que esperan quedarse con la competencia, aunque por el momento de lo que se habla es de la terrible sorpresa que hallaron en sus alimentos.

A tan solo unos días de que Rubí, Eduardo, Jackie, Mar, Zunio, Esmeralda, Alejandra, Santiago, Fernanda, Emilio, Isabela, Nelson, Mariana, Andrés y Cesia entraran a la famosa casa de La Academia, comenzó la controversia.

La polémica del programa de TV Azteca tuvo lugar en el comedor, en donde los jóvenes comían los alimentos que la producción del programa les dio. Todo ocurría con normalidad hasta que Esmeralda notó algo extraño en su charola de comida.

Ninguno de los participantes sufrió males estomacales (Foto: La Academia TV / Instagram)

ALUMNOS DE “LA ACADEMIA” ENCONTRARON GUSANOS EN SUS COMIDAS

Esmeralda, natural de Guerrero, encontró que entre los brócolis y ejotes había algo peculiar que rápidamente llamó su atención debido a que se movía. Escarbó con ayuda de su tenedor, lo tomó entre sus dedos y descubrió que era un animal: un gusano. Ante ello, rápidamente alertó a su demás compañeros.

A los minutos se dieron cuenta de que los gusanos no estaban solo en la charola de Esmeralda. Jackie no tardó en levantarse rumbo al baño para escupir el bocado que tenía en la boca. La siguió Emilio, quien, tras confirmar con sus propios ojos que era un gusano, se fue corriendo al sanitario con muchas náuseas: “Yo pensé que era una basurilla o algo así pero se movió”.

“No manches, aquí está”, “Sí tiene”, “Ya me los comí”, “Más proteína”, “¿Alguien no se va a comer sus gusanos?”, “Aparte están gigantes, tienen que desparasitarnos a todos”, “Yo no me los voy a comer”, “Hay que desinfectar y todo”, “Me da comezón”, fueron algunos comentarios de los alumnos.

¡ASCO!



Los académicos encuentran gusanos en su comida #LaAcademia 🤮 pic.twitter.com/bAl4nGCBdS — 𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗱𝗿𝗶𝘁𝗮 (@LaComadritaOf2) June 15, 2022

“LA ACADEMIA” SE DISCULPÓ CON ALUMNOS POR LOS GUSANOS EN SUS COMIDAS

Horas más tarde, los productores de “La Academia”, Laura Suárez y Ángel Aponte, hicieron su aparición dentro de la casa para expresar su pena y ofrecer disculpas a todos los alumnos. ”Hoy ha ocurrido una situación muy desagradable, extrema, y en este caso hemos decidido romper la cuarta pared y hacer algo que nunca jamás habíamos hecho, que es estar aquí en cámara... pero más que nada es para darles la cara a ustedes... Esta noche, para las personas que no saben lo que pasó, se encontraron elementos bastante desagradables en algunas de las comidas de ustedes”, indicaron.

“Estos elementos vinieron en las frutas, en los frutos rojos, esto no estoy dando excusas, simplemente les estoy informando de la investigación que hemos hecho desde hace un par de horas para acá”, explicó después Ángel Aponte, quien aseguró que la empresa que les proporcionaba los alimentos para los alumnos ya fue desafectada del programa.

Productores de La Academia entran a la casa y piden disculpas a los Académicos por lo sucedido con la comida.



Bien ahí @lsuarezs y Ángel por aclarar la situación. #LaAcademia pic.twitter.com/dFnbB84lAg — 𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗱𝗿𝗶𝘁𝗮 (@LaComadritaOf2) June 15, 2022

Más allá de las explicaciones, en redes sociales los seguidores del reality se volcaron con críticas a la producción, y acusaron de ser muy negligentes con su logística. Sin embargo, hubo otros que prefirieron reírse y crear memes.