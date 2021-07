Kris Jenner, la personalidad de televisión y empresaria estadounidense, quien tuvo un rol protagónico en el reality show de su familia “Keeping Up with the Kardashians” está en medio de la polémica, luego de que su exguardaespaldas lo denunció por acoso sexual.

Tras la acusación, la madre de las famosas hermanas tendrá que ir a la corte a dar su testimonio. A continuación, todo sobre el caso que involucra a la matriarca del clan Kardashian-Jenner.

SU SEGURIDAD LO DENUNCIA

Marc McWilliams es la persona que acusó a la socialité de haberlo “manoseado”. De acuerdo con su denuncia, durante el tiempo que trabajó para la celebridad, de 65 años, fue acosado constantemente.

Según él, todo comenzó en mayo de 2017 cuando la empresaria buscaba tener un mayor acercamiento con otras intenciones: buscar que sus cuerpos tuvieran contacto físico, pero eso no quedaba ahí, ya que ella le entablaba conversaciones de connotación sexual. Esto continuó hasta setiembre de 2018.

Todo se hizo público en setiembre de 2020 cuando el entonces agente no aguantó más y acusó a su empleadora.

De acuerdo con los documentos legales que obtuvo el portal The Blast, Mc Williams, que en aquel momento prefirió el anonimato, indicó además que fue objeto de discriminación racial, de género y de un ambiente de trabajo hostil.

SE DEFIENDE

Kris Jenner y su Kourtney Kardashian, a quienes brindaba protección el agente de seguridad, han negado las acusaciones y se defendieron por medio de sus abogados.

“Sus absurdas acusaciones son claramente fabricadas y contrarias a hechos fácilmente comprobables. Kris nunca actuó de manera inapropiada con él. La compañía de seguridad dejó de asignar a McWilliams de trabajar allí [con Jenner] después de que fue sorprendido durmiendo en su automóvil en horario de trabajo. McWilliams nunca presentó ninguna queja a su empleador sobre Kris hasta que ideó esta ridícula afirmación un año después”, aseguró Marty Singer, abogado de la socialité.

¿QUÉ SEÑELA LA DEFENSA DE McWILLIAMS?

Al respecto, la defensa del ex aguardia aseguró que todo es verdad y tiene las pruebas para demostrarlo. Incluso dijo en una entrevista a E! que la firma para la que trabaja no hace demandas a la ligera.

LA DENUNCIA EN MANOS DE KRIS JENNER

La corte ya hizo entrega de los papeles a la acusada, los cuales fueron dejados en la oficina de Kylie Jennes, en Woodland Hills.

Por lo pronto, Jenner debe testificar en una corte las acusaciones en su contra.