La segunda semana de “La casa de los famosos” 2 tuvo como protagonistas estelares a Ivonne Montero y Eduardo Rodríguez. La actriz le reclamó al modelo que haya negado el romance que tuvieron a escondidas por varios años, ante otra participante del reality: Daniella Navarro, a quien el también actor está tratando de conquistar. Montero lo encaró en el baño de la casa que comparten todos los miembros de este reality de estrellas.

En un momento dentro de la convivencia, Eduardo Rodríguez, el artista de 43 años, entabló una conversación con la actriz venezolana Navarro, y la sudamericana le preguntó respecto a qué opina sobre el hecho de tener un noviazgo con una madre soltera. El actor que formó parte de la novela “Rubí” (2004) indicó que no es partidario de ello.

“Mis exnovias tienen hijos y siempre terminó encariñándome mucho y siempre he tenido esa tristeza que yo no estoy con mi hija como quisiera”, dijo Rodríguez, declaración que causó sorpresa e indignación en Montero, pues en el tiempo que estuvieron juntos, la mexicana ya tenía a su pequeña hija Antonella.

Además, la declaración del histrión llevó a la actriz de 48 años a entender por qué su relación siempre se mantuvo en secreto, y es que si bien Ivonne Montero le recordó que nunca oficializaron su romance por pedido expreso de Rodríguez -en ese entonces, el actor de “Corazón valiente” (2012) le solicitó que tengan en reserva su amorío ya que él aún mantenía vínculos amorosos con otra mujer-, a la luz de las declaraciones de Rodríguez a Navarro todo hace indicar que fue una mentira.

Momento en que Ivonne Montero encara a Eduardo Rodríguez en el baño (Foto: Telemundo)

¿QUÉ LE DIJO IVONNE MONTERO A EDUARDO RODRÍGUEZ EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” 2?

Ivonne Montero le reclamó a Eduardo Rodríguez sus comentarios a Daniella Navarro, pues siente que todo el tiempo que anduvieron juntos no fue sincero con ella. “Me hiciste entender, si no quieres que se diga que me lo ofreciste, me hiciste entender que lo íbamos a lograr y que íbamos a estar juntos, tienes un pavor, mi amor, entonces te guardas cosas, no eres sincero y de repente ya no te acuerdas”, expresó la azteca visiblemente dolida y al borde de las lágrimas.

Seguidamente, le indicó que “estuve enamorada de ti, no sé si te lo dije o no recuerdas”, pero a la vez le reiteró que el capítulo de ambos ya está cerrado y que la semana de confesiones en “La casa de los famosos” 2 es lo que ha hecho estos recuerdos vuelvan a estar presentes.

En otro momento de la conversación, Montero le recordó a Eduardo que esté le prometió irse a Acapulco para estar más cerca de ella, a lo que el actor respondió que eso no fue así, que “malinterpretaste las cosas”. Eso indignó más a Ivonne, quien le dijo que no tiene los pantalones para asumir lo que dijo y las consecuencias de sus actos.

Parte 1 conver: "Asumo la responsabilidad mía de no pOner en claro qué onda" Sí, Ivonne, pero él no es ciego, solo se hace el que no ve que claramente te estabas enganchando y aún así continuó jugando contigo 😭 #LCDLF2 pic.twitter.com/45ER47OwQF — 🖤 ~St Sofi 👑 💜 (@sofiaa_talks) May 21, 2022

EDUARDO RODRÍGUEZ HA PERDIDO PISO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” 2?

Frente a todo lo expuesto por Ivonne Montero -quien además aseveró que al final él solo la terminó buscándola para tener encuentros sexuales- , Eduardo Rodríguez, luego de negar todo, atinó a decir que “no, pues, ya me quedó claro las cosas”.

Esta nueva polémica en el reality de Telemundo ha hecho que los seguidores del programa y de Ivonne salga en defensa de ella en las redes sociales, en donde han pedido incluso que sea Rodríguez el segundo competidor que abandone la casa, luego de que Mayeli Alonso fuese la primera concursante en decir adiós.