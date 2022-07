Faltan poco más de dos semanas para la final de “La casa de los famosos” 2 y las revelaciones sorprendentes y hasta candentes, no dejan de aparecer. La más reciente habían sido las caricias que se daban a vista de todos Niurka Marcos y Juan Vidal, antes de que la cubana sea desaforada de la competencia. Ahora bien habría una parejita que ha tomado esa posta.

El reality show de Telemundo ingresará el martes 12 de julio a su semana 10 de convivencia pero antes se dirimirá al noveno eliminado de la competencia, y los nominados a dejar la casa son Laura Bozzo, Ivonne Montero, Lewis Mendoza y Nacho Casano.

Uno de ellos integrará la lista de expulsados que ya lo conforman Mayeli Alonso, Brenda Zambrano, Luis “Potro” Caballero, Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Niurka Marcos, Osvaldo Rios y Rafael Nieves.

Uno de ellos dejará la casa el lunes 11 (Foto: Telemundo)

DANIELLA NAVARRO Y SALVADOR ZERBONI AMPAYADOS EN ESCENAS SUBIDAS DE TONO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

A través de las páginas de fans de “La casa de los famosos” 2 se ha viralizado unas imágenes en las que se ve a la actriz Daniella Navarro y al actor Salvador Zerboni moviendo los brazos bajo las sábanas en unas actitudes de complicidad y confianza.

Si bien no se distingue con exactitud qué acciones realizaban, los seguidores del reality consideran que es una muestra fehaciente de la gran química que han desarrollado ambas celebridades.

Si bien al principio de la competición Daniel había desarrollado una empatía con Eduardo Rodríguez, su salida habría dado paso a que la venezolana de 38 años se interese en el mexicano, cinco años mayor que ella.

PÚBLICO APRUEBA POSIBLE RELACIÓN ENTRE DANIELLA NAVARRO Y SALVADOR ZERBONI EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Las redes sociales han empezado a hacer tendencia este asunto y las opiniones están divididas, pues algunos consideran que solo son amigos del alma y una relación romántica no cabría. Sin embargo, otros sí cree que es posible que se conviertan en pareja.

“Entre ellos siempre hubo química”, “Love is in the air”, “Sus personalidades se complementan”, “Esta parejita emociona”, “Me muero de amor, me encantaría esta pareja”, escribieron algunos fans del programa que esperan ver juntos en una relación a Daniella y Salvador. Ellos tienen la palabra.

Daniella Navarro (Foto: Daniella Navarro / Instagram)