La segunda edición de “La casa de los famosos” llegó a su fin el último lunes 8 de agosto pero las repercusiones tras la convivencia de varias estrellas en un mismo espacio por tres meses aún continúan. Salvador Zerboni, el actor mexicano, que quedó en segundo lugar después de Ivonne Montero, se expresó y aseguró que terminó como el campeón de la gente.

El natural de Ciudad de México no era uno de los candidatos a ganar el reality show de Telemundo, y a lo largo de varias semanas estuvo nominado a ser eliminado, pero supo desarrollar su estrategia y terminar metiéndose dentro de los finalistas.

El histrión de la serie “Parientes a la fuerza” (2021) aseveró que si bien no terminó llevándose los 200 mil dólares del premio, para los seguidores y televidentes de “La casa de los famosos 2″ es el verdadero ganador de la competencia.

También actuó en la novela "La reina del sur" (2011) (Foto: Salvador Zerboni / Instagram)

¿POR QUÉ SALVADOR ZERBONI DICE QUE ES EL GANADOR DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

En una entrevista con el programa “De primera mano”, Salvador Zerboni expresó que se siente el “rey sin corona”. En otras palabras, el ganador sin trofeo del reality show, y es que considera que los seguidores del programa así se lo han hecho saber a través de redes sociales.

“Un campeón sin corona (me siento); así que muy contento y realizado... Al final de la historia es bien bonito salir y ver cómo está un rey sin corona, que no sabía a qué se referían con eso; lo había escuchado muchas veces. Al ver la gente a la gente aclamándome, ver un punto de diferencia de porcentaje (entre Ivonne y yo), ver todos los comentarios de que para la gente me llevé y gané el reality, y conocieron a su villano favorito, el gran corazón que tengo, estoy más que feliz”, expresó el artista de 43 años.

“Creo que eso habla más que cualquier comentario o suposición incongruente de nosotros mismos. La gente dice que soy un ganador y me llevo eso”, agregó.

SALVADOR ZERBONI EXPLICÓ SU MOLESTIA CUANDO IVONNE MONTERO GANÓ “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

Respecto a la reacción que tuvo cuando Ivonne Montero fue nombrada como la ganadora del reality , Zerboni respondió a qué de debió esta actitud.

“No me arrepiento de nada ¿Cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar? Por supuesto que uno se enoja, son los sentimientos reales, y de eso a no ser caballero (es una exageración). Tampoco la voy a sacar en hombros, si estuvimos compitiendo uno contra otro”, exteriorizó.