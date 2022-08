“La casa de los famosos 2″ concluyó la semana pasada y los finalistas del reality show que organizó Telemundo ya volvieron a sus domicilios en la vida real para retomar su vida diaria. Algunos, como Salvador Zerboni -que quedó en segundo lugar detrás de la ganadora Ivonne Montero-, han optado por mostrar a su público en redes sociales cómo ha sido su retorno a su hogar.

El actor, natural de Ciudad de México, fue una de las revelaciones a medida que la casa de las estrellas se iba desarrollando. Si bien estuvo varias semanas en capilla para ser eliminado, logró superar esas dificultades y acabó siendo uno de los finalistas.

Incluso, luego de acabar la competencia - que le entregó 200 mil dólares como premio a Ivonne Montero por coronarse como la reina de “La casa de los famosos 2″ - se autodenominó el “campeón sin corona”. Así lo expresó el controversial artista en una reciente entrevista con el magazine “De primera mano”.

El actor comenzó su carrera en 2005 (Foto: Salvador Zerboni / Instagram)

SALVADOR ZERBONI: “SOY EL CAMPEÓN SIN CORONA DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS 2′”

En una entrevista con el programa “De primera mano”, Salvador Zerboni expresó que se siente el “rey sin corona”. En otras palabras, el ganador sin trofeo del reality show, y es que considera que los seguidores del programa así se lo han hecho saber a través de redes sociales.

“Un campeón sin corona (me siento); así que muy contento y realizado... Al final de la historia es bien bonito salir y ver cómo está un rey sin corona, que no sabía a qué se referían con eso; lo había escuchado muchas veces. Al ver la gente a la gente aclamándome, ver un punto de diferencia de porcentaje (entre Ivonne y yo), ver todos los comentarios de que para la gente me llevé y gané el reality, y conocieron a su villano favorito, el gran corazón que tengo, estoy más que feliz”, expresó el artista de 43 años.

“Creo que eso habla más que cualquier comentario o suposición incongruente de nosotros mismos. La gente dice que soy un ganador y me llevo eso”, agregó.

LAS COSAS QUE SE LLEVÓ SALVADOR ZERBONI DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

Salvador Zerboni publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se ve el momento en el que está desempacando las maletas que se llevó a “La casa de los famosos 2″ con sus artículos personales y ropa.

No obstante, la sorpresa fue cuando mostró lo que se había traído consigo del reality. “Aquí está su campeón sin corona, como me llaman”, dijo al momento de abrir su equipaje y comenzaba a sacar tres cremas de avellanas que se trajo desde el reality show de Telemundo . Los envases estaban escondidos entre su ropa. “Me las llevé todas”, gritó al final del video.

“Aluxeeee desempacando y q me encuentro todo estoooo !!! Y qué y qué y qué??? Qué me van hacer, me van a NOMINAR ???!!! Jajajaja aluxeeee regresando a la realidad”, fue el mensaje con el que acompañó este video. El clip ha ganado hasta el momento cientos de mensajes en los que sus fans le celebran la picardía.