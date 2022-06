Para nadie es un secreto que el popular “Canelo” Álvarez se ha caracterizado por ser un deportista de gran rendimiento dentro del boxeo, aunque tampoco pasan por alto sus excéntricos gustos fuera del ring. En ese sentido, el deportista mexicano fue tendencia en redes sociales tras protagonizar un anecdótico suceso que involucra a otras 35 personas.

Se ha hecho costumbre para el “Canelo” que luego de cada pelea acuda a un lujoso restaurante en compañía de su familia y sus amigos, además de invitar la cena de decenas de extraños que coincidan con él.

En una entrevista publicada en la cuenta de TikTok de @lasagaoficial, el tapatío reconoció que este gesto ya es un hábito que forma parte de su rutina, pese a que se gasta un buen “billete” al momento de tal invitación.

Eso sí, el internacional de México no reveló el monto que destina para cada acto de generosidad, lo cual sigue siendo un misterio para sus fanáticos y seguidores.

“Lo primero que hago y que ya se me ha hecho costumbre es tener la cena con mi familia. Disfrutar a mi familia y agradecerle a Dios primero que me dejó bajar (del ring) para estar con ellos y luego agradecerles a ellos. Van todos, me salen muy caros”, indicó el famoso pugilista.

“CANELO” SABE COMPARTIR

Aunque el monto pueda llegar a costar varios miles de dólares, el deportista no escatima al momento de pagarles las cuentas, ya que también cuenta con el apoyo de su núcleo familiar y entorno cercano.

“Pues es que tengo una familia grandísima. Somos ocho (hermanos), pero de esos ocho tengo 29 sobrinos y van todos y cada uno de ellos. Se van con todo pagado, ya es costumbre. A mí el que me estén apoyando me viene muy bien, y pues es el agradecerles por estar ahí para mí”, sentenció.

Además, también confesó que luego de la merienda se va a un ‘after party’, en donde posee libertad absoluta para poder degustar todos los platos y bebidas que se le antoje.

Aunque debido a su dieta, prefiere decantarse por la comida saludable y frutas frescas en vez de la típica comida chatarra. ¡Enhorabuena por ti, “Canelo”!

La entrevista completa se encuentra en el canal oficial de Youtube de “La Saga”, diálogo en el que también cuenta detalles de su vida privada, inversiones y demás.