Antes de empezar su relación con Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg ya era alguien del medio debido a su rol como conductor de “Exatlon Estados Unidos”, el reality show de competencias de Telemundo. Tiene años en el mundo del espectáculo, aunque su vida amorosa siempre ha sido muy reservada.

Después de seis meses de que la actriz de “Sin senos sí hay paraíso” anunciara su ruptura con Sebastián Caicedo, se ha dado una nueva oportunidad en el amor y, nada más y nada menos, que con el venezolano de 37 años.

Aunque ahora son una pareja públicamente y comparten sus celebraciones juntos por redes sociales, ambos fueron captados por primera vez besándose en una discoteca.

Sin embargo, antes de que la intérprete colombiana le robara el corazón, había alguien más de quien Oldenburg estaba enamorado.

LA DEPORTISTA QUE CONQUISTÓ A FREDERIK OLDENBURG

Frederik Oldenburg siempre fue muy reservado con sus relaciones y suele publicar acerca de las mujeres con las que ha salido. Su cuenta de Instagram parece destinada solo a su trabajo en “Exatlon Estados Unidos” y algunos viajes que ha realizado.

No obstante, durante una entrevista con Mamas Latinas, el conductor y exfutbolista aseguró que tenía un amor platónico y, por supuesto, se trataba de una deportista. Aunque no era una pelotera como él, se trataba de un as del tenis y una de las mujeres más exitosas en su rubro: María Sharapova.

“Mi amor platónico es la tenista María Sharapova, pero eso es posible... La traemos al programa”, además contó la frase que usaría para conquistarla: “eres lo más bello que he visto en mi vida”.

María Sharapova posando en los autos de colección de Porsche (Foto: Porsche)

¿QUÉ TIPO DE MUJERES LES GUSTA A FREDERIK OLDENBURG?

En la misma conversación, Frederik Oldenburg confesó que tenía una atracción particular hacia un tipo de mujer. Mientras que otras celebridades como Marc Anthony prefieren a mujeres que podrían ser sus hijas, el conductor dijo que solía salir con personas mayores que él.

“Un secreto que no le ha contado a nadie... pues he tenido novias mucho mayores que yo”, comentó.

Resulta que Carmen Villalobos cumple con esta característica, pues es tres años mayor que él.