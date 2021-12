Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como YosStop, salió de prisión el 1 de diciembre de 2021 tras haber permanecido cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, donde estuvo recluida por el delito de pornografía infantil al haber reproducido, compartido y almacenado el video de la violación de la que fue víctima Ainara “S”.

Si bien, su libertad llegó gracias a un acuerdo con la agraviada, la youtuber deberá cumplir una serie de condiciones que ya comenzó a ejecutar, tal es el caso de las disculpas públicas que le ofreció a la muchacha. En el video de más de cinco minutos, reconoce su culpabilidad y que su comportamiento jamás debió haber ocurrido, por lo que pidió a sus seguidores no atacar más a la víctima, a quien llamó “prostituta” cuando era menor de edad.

El día que dejó la cárcel habló brevemente con la prensa que la esperaba fuera del reclusorio. “Me siento muy feliz porque ya estoy libre. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar una entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa. Muchas gracias por apoyarme”, dijo.

Debido a que muchos medios desean conocer todo lo que vivió y sintió la influencer cuando estaba tras las rejas, todos están en la lucha por tener la exclusiva; sin embargo, no esperaban que la joven de 31 años pusiera precio a sus declaraciones.

¿QUÉ CANTIDAD DE DINERO ESTÁ PIDIENDO YOSSTOP POR SU PRIMERA ENTREVISTA?

Ante la solicitud de diversos medios y periodistas por tener la primera entrevista de YosStop tras salir de prisión, la youtuber maneja una cifra para quienes quieran sus declaraciones. Según el periodista de espectáculos Álex Kaffie, ella está solicitando 75 mil dólares para hablar de todo.

“¡Qué carera! Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop, está pidiendo 75 mil dólares, sí leyó bien: 75 mil dólares por la exclusiva de su salida de la cárcel. La youtubera, a través de su publirrelacionista, anda ofreciendo tal entrevista exclusiva a cambio del precio arriba mencionado”, escribió en su columna.

La influencer hablará de su vida en prisión a quien pague el dinero que pide (Foto: YosStop / Instagram)

¿QUÉ CONDICIONES DEBERÁ CUMPLIR YOSSTOP TRAS SALIR DE LA CÁRCEL?

Las condiciones que aceptó y que deberá cumplir Yoseline Hoffman como parte de la reparación de daños son:

Pagar una cierta cantidad económica a la víctima.

Entregar el 5 por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivos.

No podrá contactar a Ainara Suárez.

Deberá dar una disculpa pública a la víctima, que ya lo hizo.

No podrá expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia otra persona.

Deberá llevar una capacitación en el tema de víctimas.

Cuando concluya los cursos debe publicar mensualmente el contenido de los mismos.

YosStop solamente brindó unas breves declaraciones cuando salió de la cárcel (Foto: @rubendazzel / Instagram)

¿POR QUÉ FUE DETENIDA YOSSTOP?

YosStop fue detenida por difundir pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez cuando aún era menor de edad. Esto ocurrió en 2018, año en el que la influencer compartió en su canal de YouTube un video al cual tituló “Patética generación”, el cual borró tiempo después, donde muestra de forma burlona imágenes de una agresión sexual a una adolescente, a la que llama put*.

No contenta con ello, abrió un espacio de diálogo para debatir sobre el tema. Algo que generó mucha indignación, no solamente de la afectada sino de la ciudadanía. Ella enfrenta una pena que va de 7 a 14 años de prisión, pero si llega a un acuerdo, podría evitar el juicio.