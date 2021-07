“La familia Ingalls”, emitida entre 1974 y 1983, es una serie que ha quedado en la historia de la televisión, pero también dentro de la vida de varias generaciones de personas. Porque no solo sigue ganando públicos en esta era del streaming, sino que ya forma parte de la cultura popular. La historia, protagonizada por Michael Landon, se convirtió en Latinoamérica en un clásico que, hasta la actualidad, es disfrutado por los televidentes.

Con 10 temporadas, “Little House on the Prairie”, el nombre que tiene en su idioma original, fue una serie líder indiscutible de la audiencia de su tiempo.

Además, al tener más de 200 capítulos, hay muchas historias no solo dentro de la ficción sino también en el set de las grabaciones del programa.

Por ese motivo, recordamos diez datos y curiosidades que pocos conocen o recuerda sobre la familia que se robó el corazón del mundo.

10 DATOS CURIOSOS DE “LA FAMILIA INGALLS

10. EL ACTOR CON MÁS CAPÍTULOS

Muchos pueden creer que Michael Landon es el personaje que apareció en más episodios de “La familia Ingalls”, pero no fue así. La que consiguió más participación en la producción televisiva fue Melissa Gilbert, Laura en la ficción, quien estuvo en 191 de 205 capítulos; Landon salió en 177.

9. RESISTENTE A HUELGAS

El programa estadounidense, además, se convirtió en la única serie que continuó sus grabaciones durante la gran huelga de actores de 1980, así como en el cese de actividades de los escritores en el siguiente año. Se supo que Landon fue fundamental para que la producción de “La casa de la pradera” no se detuviera y siguieran con sus filmaciones.

8. UNA RIVALIDAD SOLO DE PANTALLA

Los televidentes disfrutaron y vivieron la rivalidad que tenían las actrices Alison Arngrim y Melissa Gilbert en “La familia Ingalls”. Sin embargo, cuando se apagaban las luces y se terminaban de grabar las escenas, las dos pequeñas eran muy amigas, a tal punto de que jugaban en el set cuando se terminaba la jornada de trabajo en el programa.

7. NO SE BASÓ TOTALMENTE EN LOS LIBROS

No es un secreto que “Little House on the Prairie” está basada en la serie de libros de Laura Ingalls Wilder. El programa tomó esa historia para llevarla a la televisión. Sin embargo, se reveló que los responsables de la ficción, en muchas oportunidades, se tomaban licencias con respecto al texto de Laura y hacía algunas modificaciones en la historia.

Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson y las gemelas Lindsay y Sidney Greenbush dieron vida a los integrantes de la clásica serie. (Foto: NBC)

6. SERIE NO FUE PREMIADA

“La familia Ingalls” fue una exitosa producción en su tiempo, con una audiencia no solo norteamericana sino internacional, cuya popularidad se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, el western nunca ganó un premio Emmy, el reconocimiento a lo mejor de la televisión a nivel mundial. Su mayor reconocimiento fue, sin lugar a dudas, de su público, fiel hasta ahora.

5. MICHAEL LANDON LOS HACÍA LLORAR

Filmar con niños trae sus complicaciones, como el hecho de que lloren espontáneamente en una escena. Para esto, Michael Landon ayudaba demasiado a la producción de “La familia Ingalls”. Melissa Gilbert, la recordada Laura del programa, contó que el actor las miraba con los ojos llorosas para conmoverlas y hacerlas llorar. Siempre lo lograba.

4. QUIÉNE COMPUSO LA CANCIÓN DE “LA FAMILIA INGALLS”

El tema que abre los capítulos de “La familia Ingalls fue compuesto por David Rose, un músico que ya había dado canciones a otros programas como “Camino al cielo” y “Bonanza”. Estas producciones también fueron protagonizadas por Michael Landon.

3. MUY CERCA DE UN PREMIO

Aunque “Little House on the Prairie” no consiguió nunca un reconocimiento, quien estuvo cerca de obtenerlo fue Melissa Sue Anderson, Mary en el programa. Fue la única actriz nominada a los Premios Emmy por su conmovedora actuación en el episodio “I’ll Be Waving as You Drive Away” de la cuarta temporada.

El programa es una adaptación de la serie de libros "Little House" más vendida de Laura Ingalls Wilder. Los actores estuvieron trabajando juntos desde 1974 hasta 1983, lo conllevó a que se encariñaran mutuamente a lo largo de los años. (Foto: NBC)

2. TENÍA SU COMPETENCIA

La serie “La familia Ingalls” tenía su competidora directa, “The Waltons”, una ficción sobre una familia en Virginia, Estados Unidos. El canal NBC sacó la historia de los Ingalls como respuesta a este show de la CBS, que no tuvo mayor repercusión.

1. QUISO SER UNA DE LAS HERMANAS INGALLS

No muchos sabían que la actriz Alison Arngrim hizo una audición primero para ser una de las dos hermanas Ingalls, Mary y Laura. Pero a los productores les pareció mejor que ella interprete a la problemática Nellie Oleson, un rol que no le dio problemas al momento de caracterizarlo.