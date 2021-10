¿Qué pasó con Nellie Oleson? La pequeña de “La familia Ingalls” tuvo una actuación especial durante uno de los capítulos de la serie, que fue titulado “Bunny”. La joven actriz Alison Arngrim vivió momentos de terror detrás del rodaje de una escena que pocos sabían. El universo de “Little House on the Prairie”, protagonizado por Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle y Melissa Sue Anderson, entre otros, sigue sorprendiendo a sus seguidores a pesar de los años transcurridos.

La serie de televisión de NBC es, sin lugar a dudas, uno de los éxitos irrepetibles de la historia. Con un total de 204 episodios y nueve temporadas, la ficción sigue sorprendiendo y ganando fans de distintas generaciones, además de que forman de la cultura popular.

“La familia Ingalls” debutó en la pantalla chica el 11 de setiembre de 1974, en Estados Unidos. Su historia es una adaptación de la saga homónimas de libros de Laura Ingalls Wilder. El libro apareció en 1935, dirigido a un público infantil, pero terminó convirtiéndose en la semilla de uno de los fenómenos televisivos más importantes de la TV.

Su éxito también se debe al elenco de la producción, conformado por actores de distintas edades y liderados por el legendario y polémico Michael Landon. Una de las estrellas que destacó en la serie fue Alison Arngrim, quien dio vida a la caprichosa Nellie Oleson.

A pesar de ser una de las series más sintonizadas del momento, el final de "La familia Ingalls" fue inevitable (Foto: NBC)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON NELLIE OLESON EN UNA ESCENA DE “LA FAMILIA INGALLS”?

El capítulo “Bunny” de “La familia Ingalls” mostró cómo Laura Ingalls se vengó de Nellie porque ella le había ganado un caballo en el episodio anterior y ahora quería desenmascararla porque había descubierto que la otra niña fingía no poder caminar tras caerse del equino.

De esta manera, Laura empuja a Nellie, quien estaba en una silla de ruedas, y la obliga a caer sobre un estanque. La escena fue presentada con un doble de acción y se ve cómo la pequeña se desliza en la silla hasta quedar empapada y enojada por la acción de Laura.

Sin embargo, los gritos de la actriz Alison Arngrim sí fueron reales por una decisión de un trabajador de la producción que hizo más real el rodaje de la recordada escena, una de las favoritas del público que todavía sigue a “Little House on the Praire”.

Nellie era la hija mayor de los Oleson. (Foto: NBC)

Arngrim solo tenía que grabar los primeros momentos de la caída, con la silla unida a una cuerda. De esta manera se le vería en los primeros planos, mientras que el resto del deslizamiento sería hecho por un doble. Pero un trabajador de la producción, cuando se escuchó el grito de “acción”, alertó qu que se había roto, lo que generó pánico en la actriz infantil.

Esto, por supuesto, era mentira, aunque Alison no sabía. De esta manera, se consiguió que los gritos que acompañan la escena fueran lo más reales posibles. Alison Arngrim se llevó un enorme susto, sobre todo porque tenía un yeso verdadero porque se había roto el brazo con su patineta.

¿DÓNDE ESTÁ LA CASA DE “LA FAMILIA INGALLS”?

Después de casi una década en el aire, “La familia Ingalls” llegó a su fin en 1983. Una vez que terminó la serie, el actor Stan Ivar, quien se unió al programa en la temporada 9 como el herrero John Carter, preguntó si podía quedarse con el set y se le concedió su deseo.

Stan Ivar hizo desarmar la casa de “La familia Ingalls” y trasladarla hasta el condado rural de Los Ángeles, donde él vivía. “La gente se sintió mejor, sabiendo que la casita estaba a salvo”, dijo Alison Arngrim, quien interpretó a Nellie Olsen, a Entertainment Weekly.

“Todos hemos dicho que sería genial verlo en el Smithsonian”, agregó la actriz. Hoy, la casa todavía está en el patio trasero de Stan Ivar. El actor intentó donarlo al Museo Laura Ingalls Wilder que se encuentra ubicado en Walnut Grove, Minnesota. Sin embargo, Ed Friendly, creador del programa, rechazó la idea.